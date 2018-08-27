Обрушение балкона в Тульской области: коммунальщики проверят все дома

Фото: СУ СК России по Тульской области

Прокуратура Тепло-Огаревского района завершила проверку по факту обрушения балкона жилого дома в поселке Мичуринский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ», которое обслуживает дом, не исполняет требования жилищного законодательства. Оказалось, что жители уже жаловались коммунальщикам на плачевное состояние балконов – те ограничились визуальным осмотром и заявили, что признаков разрушения не установлено.

Бездействие и формальное отношение ответственных лиц к своим обязанностям привело к тому, что в из-за коррозии арматуры в основании бетонной плиты одной из квартир произошло обрушение балкона, пострадала семья с ребёнком.

По результатам проверки прокуратурой района директору МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Коммунальщики должны проверить все дома и при выявлении разрушений внести их в план ремонта.