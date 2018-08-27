новости
новости
Регистрация
Обрушение балкона в Тульской области: коммунальщики проверят все дома
Фото: СУ СК России по Тульской области

Обрушение балкона в Тульской области: коммунальщики проверят все дома

Руководителю муниципального предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Прокуратура Тепло-Огаревского района завершила проверку по факту обрушения балкона жилого дома в поселке Мичуринский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ», которое обслуживает дом, не исполняет требования жилищного законодательства. Оказалось, что жители уже жаловались коммунальщикам на плачевное состояние балконов – те ограничились визуальным осмотром и заявили, что признаков разрушения не установлено.

Бездействие и формальное отношение ответственных лиц к своим обязанностям привело к тому, что в из-за коррозии арматуры в основании бетонной плиты одной из квартир произошло обрушение балкона, пострадала семья с ребёнком.

По результатам проверки прокуратурой района директору МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Коммунальщики должны проверить все дома и при выявлении разрушений внести их в план ремонта.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
обрушение балконарухнул балконупали с балконапроверка прокуратурыпрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьТепло-Огаревский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Во вторник в Мясново отключат светофоры
Во вторник в Мясново отключат светофоры
В сентябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан
В сентябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.