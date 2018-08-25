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Туляки вышли на большой субботник
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки вышли на большой субботник

В уборке принимают участие сотрудники крупных предприятий, образовательных учреждений, представители администрации и правительства области.

Сегодня, 25 августа, во всех территориальных округах города проходят субботники. Жители Тулы активно присоединились к работам по наведению санитарного порядка.

Среди основных видов работ – покраска ограждений, кронирование деревьев, ликвидация поросли, сбор мусора. В наведении порядка задействованы сотрудники администрации города, подведомственных учреждений, муниципальных предприятий, депутаты Тульской городской Думы, предприниматели.

В Привокзальном районе идет уборка территорий, покраска деревьев, зданий и сооружений, окос растительности, работы по благоустройству.

В Зареченском округе уборка ведется на ул. Литейной, Октябрьской, Набережной Дрейера, Железнодорожной, в Баташевском саду.

В Советском районе масштабные работы развернулись на разворотном кольце в районе Павшинского моста. Здесь вырубается дикая поросль, опиливаются деревья, вывозятся ветки. 

В Центральном округе проводят сбор мусора, снос хозпостроек, удаление поросли, покраску скамеек, кронирование деревьев и др.

Подробный репортаж с субботника в Пролетарском районе Тулы, ищите на Myslo в ближайшее время.

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