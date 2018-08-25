В Щекинском районе задержан сбытчик наркотиков

В Щёкинском районе полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Сотрудники полиции располагали сведениями, что 26-летний неработающий ранее судимый житель районного центра может осуществлять продажу наркотиков.

Вскоре удалось установить причастность мужчины к двум фактам противоправной деятельности на территории Щёкино. В обоих случаях подозреваемый сбывал смесь, содержащую один и тот же синтетический наркотик. В отделе МВД России по Щёкинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.