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В Щекинском районе задержан сбытчик наркотиков

В Щекинском районе задержан сбытчик наркотиков

Молодой человек неоднократно был замечен в распространении синтетического наркотика.

В Щёкинском районе полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Сотрудники полиции располагали сведениями, что 26-летний неработающий ранее судимый житель районного центра может осуществлять продажу наркотиков.

Вскоре удалось установить причастность мужчины к двум фактам противоправной деятельности на территории Щёкино. В обоих случаях подозреваемый сбывал смесь, содержащую один и тот же синтетический наркотик. В отделе МВД России по Щёкинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

 

 

сегодня, в 11:52 +2
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