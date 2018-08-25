В Пролетарском округе Тулы прошел большой субботник

Фото Дмитрия Дзюбина.

Все предприятия, расположенные на территории Пролетарского округа откликнулись на приглашение главы Сергея Шестакова и вышли на субботник.

- Сегодня в субботнике принимает участие порядка 29 предприятий, включая КБП, «Сплав», «Щегловский вал», «Базальт», «Тулачермет», «Ванадий-Тула», «Комбайнмашстрой», «Полема». Эти предприятия систематически оказывают практическую помощь в решении многих вопросов в организации и проведении субботников, да и вообще в помощи району. сегодня этими предприятиями выделена техника, на работу улицы вышли люди. КБП, «Сплав», «Щегловский вал» и «Комбайнмашстрой» выделили порядка 25 единиц техники.

Сотрудники КБП приобрели специальную краску для побелки деревьев — около 450 деревьев сегодня будут облагорожены. В течение субботника будут благоустроены скверы, улицы Пролетарского округа, покрашены мосты в Баташевском парке, а также через Тулицу, на детские площадки будет завезен песок, аварийные деревья будут кронированы и опилены. Будут приведены в порядок 28 памятников героям войны.

Спасибо строительным организациям «Аврора Грин» и «Новый город», они также участвуют в побелке деревьев, покраске бордюрного камня. Участвуют в субботнике и предприятия общепита, директора школ и детских садов со своими коллективами. В субботнике также примут участие и активные жители округа. Чистота района — это забота каждого пролетарца, под таким девизом мы живем и работаем.

В субботнике принимают участие около 7500 человек (всего в Туле около 14000 человек). И для большинства из них это — душевная потребность, желание сделать родной город чище, уютнее, комфортнее.

Светлана Елизарова, сотрудница администрации Пролетарского округа:

- Ко Дню города нужно навести порядок, поэтому работаю сегодня с отличным настроением! Чтобы в Туле стало красиво, чисто, везде убрано. Я всегда принимаю участие в субботниках, причем с большим удовольствием. Сегодня в сквере на улице Кирова мы соберем листву и летучий мусор, уберем все вокруг лавочек, вычистим песочницы. Этот сквер — любимое место отдыха местных жителей.

Вера Девяткина, инженер-технолог завода «Тулачермет»:

- Настрой позитивный и бодрый! Хочется сделать свой город и свой район как можно чище, лучше. Чтобы мамочки приходили сюда гулять с детьми и чувствовали здесь себя очень комфортно, как дома. В этом году это уже третий субботник, в котором я принимаю участие. Для меня это — отдыха и радость, после субботника всегда на душе светло и спокойно от сделанного хорошего дела.

Батырхан Атаев, пенсионер:

- Я привез сюда, на улицу доктора Гумилевской, работников на субботник. И, в принципе, мог уезжать обратно. Но я не смог — мне так захотелось стать частью этого события. Мы убираем сухие ветки, листву, мусор, делам наш город чище и привлекательнее. Я пенсионер, мне 66 лет, и такая физическая активность на свежем воздухе только в радость. Движение — жизнь!

Анна Пенгарт, специалист отдела закупок сырья предприятия «Тулачермет Сталь»:

- Очень хочется, чтобы наше предприятие было красивым и ухоженным. Сегодня я и мои коллеги приводим в порядок большую территорию, я, например, белю заборы и бордюры. У нас очень хороший дружный коллектив, поэтому работа спорится.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов подвел предварительные итоги субботника.