В Туле состоится «День знаний» для особенных детей

31 августа в 14.00 в Тульском государственном музее оружия состоится праздник для детей и подростков с особенностями развития.

Уже не первый год такой праздник проводит общественная организация «Маленькая страна – Мы есть!», объединяющая родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Организаторы мероприятия приготовили для юных туляков интересную развлекательную программу. Гостей ждет интерактивная сказка, где каждый желающий сможет побыть в роли главного героя из любимого произведения, а также поучаствовать в веселых играх и конкурсах.

Детей и их родителей ожидает масса положительных эмоций, мороженое и зажигательная дискотека.

В конце праздника запланирован традиционный запуск воздушных шаров, где каждый ребенок сможет загадать желание. Мероприятие пройдет в рамках президентского гранта.

