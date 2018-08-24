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В Туле состоится «День знаний» для особенных детей

В Туле состоится «День знаний» для особенных детей

31 августа в 14.00 в Тульском государственном музее оружия состоится праздник для детей и подростков с особенностями развития.

Уже не первый год такой праздник проводит общественная организация «Маленькая страна – Мы есть!», объединяющая родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Организаторы мероприятия приготовили для юных туляков интересную развлекательную программу. Гостей ждет интерактивная сказка, где каждый желающий сможет побыть в роли главного героя из любимого произведения, а также поучаствовать в веселых играх и конкурсах.

Детей и их родителей ожидает масса положительных эмоций, мороженое и зажигательная дискотека.

В конце праздника запланирован традиционный запуск воздушных шаров, где каждый ребенок сможет загадать желание. Мероприятие пройдет в рамках президентского гранта.
 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:21 +1
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