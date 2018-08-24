Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся

Фото Дмитрия Дзюбина и очевидцев.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

24 августа на Веневском шоссе недалеко от д. Медвенка в районе птицефабрики произошло ДТП — столкнулись два грузовика.

По предварительной информации, у одного из большегрузов на повороте завалился полуприцеп, подмяв другой грузовик, который ехал по встречке. В результате один большегруз перевернулся. Пострадавших нет.

Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено. Выбирайте пути объезда.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники регионального ГИБДД.