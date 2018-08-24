Фото Дмитрия Дзюбина и очевидцев.
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
24 августа на Веневском шоссе недалеко от д. Медвенка в районе птицефабрики произошло ДТП — столкнулись два грузовика.
По предварительной информации, у одного из большегрузов на повороте завалился полуприцеп, подмяв другой грузовик, который ехал по встречке. В результате один большегруз перевернулся. Пострадавших нет.
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Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено. Выбирайте пути объезда.
Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники регионального ГИБДД.
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