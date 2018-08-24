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Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся
Фото Дмитрия Дзюбина и очевидцев.

Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

24 августа на Веневском шоссе недалеко от д. Медвенка в районе птицефабрики произошло ДТП — столкнулись два грузовика.

По предварительной информации, у одного из большегрузов на повороте завалился полуприцеп, подмяв другой грузовик, который ехал по встречке. В результате один большегруз перевернулся. Пострадавших нет.

Галерея
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 1
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 2
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 3
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 4
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 5
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 6
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 7
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 8
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 9
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 10
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 11
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 12
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 13
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 14
Под Тулой столкнулись два грузовика: один большегруз перевернулся, Фото: 15
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Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено. Выбирайте пути объезда.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники регионального ГИБДД.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:19 +3
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