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В Туле дом отключили от газа из-за долгов управляющей компании
Фото из архива Myslo.

В Туле дом отключили от газа из-за долгов управляющей компании

Жители дома на ул. Ползунова уже неделю сидят без голубого топлива.

В редакцию Myslo обратились жители дома на ул. Ползунова, 16 в Туле. Они рассказали, что еще 17 августа в доме была плановая проверка газового оборудования. Специалисты обнаружили утечку, и в понедельник дом отключили от газа.

– Мы понимали, что нужен ремонт, и не возмущались. Но потом оказалось, что включать газ нам никто не собирается, – рассказывает жительница дома Наталья Нисифорова. – Уже почти неделю мы не можем пользоваться плитой и газовой колонкой! Это как вообще? Мы позвонили в «Тулагоргаз», но нам сказали, что газ не включают: у нашей управляющей компании есть долги. Мы были в шоке, ведь мы исправно оплачиваем квитанции и не знаем ничего о задолженности. И самое интересное, в УК нам ничего не обещают. Сколько еще мы будем сидеть без газа?

Сейчас газа нет в восьми квартирах одного из подъездов. И пока включать его не собираются. 

Галина Кузина

– Специалистами АО «Тулагоргаз» выявлены неисправности на газовых вводах, –сообщает советник генерального директора по связям со СМИ Галина Кузина. – В целях безопасности и в связи с возникновением неустранимых утечек газа из внутридомового газового оборудования, отнесенного к общему имуществу дома, было приостановлено газоснабжение.

Для возобновления газоснабжения необходимы ремонтные работы на газопроводе. Между АО «Тулагоргаз» и ООО «УК «Вертикаль», в управлении которой находится данный дом, заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

В рамках договора УК обязана обеспечивать своевременное техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, и своевременно исполнять обязательства по оплате технического обслуживания внутриподъездных газовых сетей.

На сегодняшний день ООО «УК «Вертикаль» имеет просроченную задолженность перед «Тулагоргазом» более 330 тыс. рублей. Руководство УК знало о наличии задолженности, но на протяжении нескольких месяцев не принимало никаких действий по урегулированию.

По словам газовщиков, письмо с предложением принять меры для восстановления газоснабжения было направлено руководству управляющей компании еще в пятницу, 17 августа. Но никаких действий не последовало. 

Сейчас для того, чтобы в квартирах жильцов появился газ, УК нужно погасить имеющуюся задолженность. Но компания пока этого не делает и жителям обещаний не дает.

Журналисты Myslo два дня пытались получить комментарий по этому вопросу от ООО «УК Вертикаль», но нам не нашли, что ответить.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 14:11 +1
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