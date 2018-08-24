В Ефремове сгорели дом и сарай

Фото с места событий очевидцев и ГУ МЧС России по Тульской области.

24 августа в 9.55 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дома и сарая в д. Пушкари в Ефремове. Три пожарных расчета прибыли на место уже через 10 минут. С огнем удалось справиться в 10.09.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, сарай выгорел внутри. В доме обгорела кровля по всей площади, выгорел коридор на площади 1 кв. м.

Причина пожара устанавливается.