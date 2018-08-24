новости
новости
Регистрация
В Ефремове сгорели дом и сарай
Фото с места событий очевидцев и ГУ МЧС России по Тульской области.

В Ефремове сгорели дом и сарай

С огнем боролись семеро пожарных.

24 августа в 9.55 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дома и сарая в д. Пушкари в Ефремове. Три пожарных расчета прибыли на место уже через 10 минут. С огнем удалось справиться в 10.09.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, сарай выгорел внутри. В доме обгорела кровля по всей площади, выгорел коридор на площади 1 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:50 0
Другие статьи по темам
Событие
Пожарсгорел дом и сарай
Место
ПушкариЕфремов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле дом отключили от газа из-за долгов управляющей компании
В Туле дом отключили от газа из-за долгов управляющей компании
В Туле задержан вор аккумуляторов
В Туле задержан вор аккумуляторов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.