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Тулякам предлагают написать стихи о Герое России генерале Романове

Тулякам предлагают написать стихи о Герое России генерале Романове

В региональном Управлении Росгвардии организован творческий конкурс.

Управление Росгвардии по Тульской области приглашает жителей региона принять участие в творческом конкурсе «Стихи и песни к портрету Героя России генерала Анатолия Романова».

В преддверии 70-летия Героя России генерала Анатолия Александровича Романова Росгвардия проводит тематический творческий конкурс.

Анатолий Александрович Романов – образец российского офицера и командира, внимательного к своим подчинённым, эталон мужества, героизма и верности своему долгу, воспитавшим целую плеяду достойных руководителей и командиров. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

  • сочинить стихотворение или песню к портрету Героя России генерала А.А. Романова,
  • записать видео, где автор исполняет произведение (не более 40 секунд),
  • направить видео и текст на адрес электронной почты ascaturowa@yandex.ru до 5 сентября c пометкой «Конкурс Росгвардии». 

Лучшие работы будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса. Победителям вручат призы и дипломы. 

Справка myslo

Анатолий Александрович Романов родился 27 сентября 1948 года в Башкирии. В 1969 году поступил в Саратовское высшее командное училище МВД СССР, которое окончил с отличием. В 1995 году назначен заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками МВД России. Возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 

6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором находился генерал Романов, в результате теракта был подорван боевиками в городе Грозном. Погибли трое военнослужащих, ещё 15 получили ранения и контузии.

Анатолий Александрович Романов получил тяжелое ранение. Уже 23 года врачи и медсестры военных госпиталей ежедневно мужественно ведут борьбу за его жизнь. Рядом с генералом постоянно находится его супруга Лариса Васильевна, а также дочь и внучка. Сослуживцы и друзья оказывают семье Романовых необходимую поддержку. 

Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Анатолию Романову присвоено звание Героя Российской Федерации.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +3
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