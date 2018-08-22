Тулякам предлагают написать стихи о Герое России генерале Романове

Управление Росгвардии по Тульской области приглашает жителей региона принять участие в творческом конкурсе «Стихи и песни к портрету Героя России генерала Анатолия Романова».

В преддверии 70-летия Героя России генерала Анатолия Александровича Романова Росгвардия проводит тематический творческий конкурс.

Анатолий Александрович Романов – образец российского офицера и командира, внимательного к своим подчинённым, эталон мужества, героизма и верности своему долгу, воспитавшим целую плеяду достойных руководителей и командиров.



Для участия в конкурсе необходимо:

сочинить стихотворение или песню к портрету Героя России генерала А.А. Романова,

записать видео, где автор исполняет произведение (не более 40 секунд),

направить видео и текст на адрес электронной почты ascaturowa@yandex.ru до 5 сентября c пометкой «Конкурс Росгвардии».

Лучшие работы будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса. Победителям вручат призы и дипломы.

Справка myslo

Анатолий Александрович Романов родился 27 сентября 1948 года в Башкирии. В 1969 году поступил в Саратовское высшее командное училище МВД СССР, которое окончил с отличием. В 1995 году назначен заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками МВД России. Возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе.

6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором находился генерал Романов, в результате теракта был подорван боевиками в городе Грозном. Погибли трое военнослужащих, ещё 15 получили ранения и контузии.

Анатолий Александрович Романов получил тяжелое ранение. Уже 23 года врачи и медсестры военных госпиталей ежедневно мужественно ведут борьбу за его жизнь. Рядом с генералом постоянно находится его супруга Лариса Васильевна, а также дочь и внучка. Сослуживцы и друзья оказывают семье Романовых необходимую поддержку.

Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Анатолию Романову присвоено звание Героя Российской Федерации.