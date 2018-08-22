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Тульская прокуратура просит для «ленинградского маньяка» 22 года лишения свободы
Фото из архива MySlo

Тульская прокуратура просит для «ленинградского маньяка» 22 года лишения свободы

Кроме того, сторона обвинения просит взыскать с Ивана Ш. 2,5 млн рублей в пользу потерпевших.

В Пролетарском районном суде прошло очередное заседание по делу «ленинградского маньяка», устроившего резню на улице Калинина. Прокурор Пролетарского района попросил суд признать обвиняемого виновным в убийстве, в причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже.

По совокупности преступлений прокуратура просит суд назначить убийце наказание в виде лишения свободы на 22 года. Кроме того, сторона обвинения просит взыскать с обвиняемого два миллиона рублей в пользу родителей погибшей девушки и 500 тысяч – в пользу второй пострадавшей.

Подробности этого страшного преступления читайте в нашем сюжете.

Сюжет: Убийство на улице Калинина
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:45 +2
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