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Тульская прокуратура просит для «ленинградского маньяка» 22 года лишения свободы
Кроме того, сторона обвинения просит взыскать с Ивана Ш. 2,5 млн рублей в пользу потерпевших.
В Пролетарском районном суде прошло очередное заседание по делу «ленинградского маньяка», устроившего резню на улице Калинина. Прокурор Пролетарского района попросил суд признать обвиняемого виновным в убийстве, в причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже.
По совокупности преступлений прокуратура просит суд назначить убийце наказание в виде лишения свободы на 22 года. Кроме того, сторона обвинения просит взыскать с обвиняемого два миллиона рублей в пользу родителей погибшей девушки и 500 тысяч – в пользу второй пострадавшей.
Подробности этого страшного преступления читайте в нашем сюжете.
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