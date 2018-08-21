Коммунальщики приступили к устранению порыва на Красноармейском проспекте

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Земляные работы завершены. Ожидается, что авария будет полностью устранена в ближайшее время.

Сотрудники «Тулагорводоканала» и городских аварийных служб завершили земляные работы на месте порыва канализации на Красноармейском проспекте.

Напомним, там прорвало трубу диаметром 800 мм – из-за этого затопило несколько дворов. Коммунальщики приступили к ликвидации порыва. Ожидается, что работы будут завершены в ближайшее время.