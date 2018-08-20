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Какие улицы Тулы будут обесточены 21 августа

Какие улицы Тулы будут обесточены 21 августа

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • Одоевское ш., 102-а, 104,
  • ул. Кауля, 13 к.1, 13 к. 2, 13 к. 3, 11 к. 2,
  • ул. Оборонная, 87, 91 к. 1, 91 к. 2, 91 к. 3,
  • п. Южный: ул. Автомобилистов, 6, 4, 7-а,
  • п. Трудовой: ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 6-а, 1-3 (нечётн.),
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 9 (чётн.),
  • ул. Фрунзе, 2, 2-а, 3,
  • ул. Ф. Смирнова, 1, 3, 5, 5 к. 2,
  • ул. Сойфера, 37-а,
  • ул. Мосина, 29,
  • ул. Коминтерна, 24,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
  • ул. Некрасова, 24,
  • ул. Маяковского, 42-а,
  • п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +1
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