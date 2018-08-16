В Узловской районной больнице откроется отделение здорового ребенка

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина и директор фонда развития «Перспектива» Юлия Федосеева проинспектировали ход ремонтных работ в отделении здорового ребенка Узловской районной больницы. Ремонт ведется в рамках проекта «Бережливая поликлиника», который реализуется в регионе по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Ремонтные работы выполнены почти на 90%. Произведены демонтаж, общестроительные и электромонтажные работы, отремонтированы кровля и вентиляционные каналы, заканчивается установка сантехнического оборудования, проводятся наружные работы.

Татьяна Семина сообщила, что в ходе ремонта большое внимание уделяется созданию комфортных условий для юных пациентов и их родителей: изменено расположение кабинетов, расширены холлы, оборудуется «колясочная» зона и зона комфортного пребывания матерей с детьми до 1 года.

Теперь здание соответствует всем стандартам.

По завершении ремонтных работ поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием, закупаемым в 2018 году за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной программы по укреплению материально-технической базы детских учреждений. Это ультразвуковой аппарат с возможностью проведения и УЗИ, и эхокардиографии, специальное оборудование для офтальмологического осмотра детей, современный электрокардиограф.

– Поликлиника будет проводить профилактическую работу со здоровыми детьми, включая вакцинацию и профилактические медицинские осмотры. Разделение потоков пациентов и отсутствие в поликлинике больных детей позволит существенно сократить время ожидания приема у врача и проведение медицинских манипуляций, — приводит слова Татьяны Семиной пресс-служба правительства Тульской области.

– Это третий проект по программе «Бережливая поликлиника», в котором участвует фонд развития «Перспектива». Мы помогаем точечно решить острые проблемы. Капитального ремонта в этой поликлинике не было ни разу. Убеждена: маленькие пациенты почувствуют разницу, что было «до» и что будет «после», — отметила Юлия Федосеева.

Обновленное детское отделение примет юных пациентов уже осенью.

Отделение здорового ребенка — структурное подразделение детской поликлиники № 1 Узловской районной больницы. Здесь обслуживаются дети в возрасте от 0 до 18 лет. Всего к отделению прикреплены более 13 тысяч детей.

В период проведения капитального ремонта отделение работает на базе детской поликлиники № 2.