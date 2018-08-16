Где в Туле будет отключен свет 17 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- пр-т Ленина, 139-а, 133-а, 133-б, 133-в,
- ул. Волоховская, 18-а, 29-51 (нечётн.), 8 к. 2, 10-а, 12, 12-а,
- ул. Овражная, 50,
- ул. Смидович, 11-а,
- ул. Скуратовская, 118
- пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
- 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 23, 3-19 (нечётн.),
- 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 21-й пр-д, 1-27,
- 22-й пр-д, 28,
- 25-й пр-д, 14-28 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,
- п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
- п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44.
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