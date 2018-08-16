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Где в Туле будет отключен свет 17 августа

Где в Туле будет отключен свет 17 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • пр-т Ленина, 139-а, 133-а, 133-б, 133-в,
  • ул. Волоховская, 18-а, 29-51 (нечётн.), 8 к. 2, 10-а, 12, 12-а,
  • ул. Овражная, 50,
  • ул. Смидович, 11-а,
  • ул. Скуратовская, 118
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
  • 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 23, 3-19 (нечётн.),
  • 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • 21-й пр-д, 1-27,
  • 22-й пр-д, 28,
  • 25-й пр-д, 14-28 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,
  • п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 +1
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