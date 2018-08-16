В администрации Тулы произошли кадровые изменения

В администрации Тулы – новое назначение. На пост руководителя управления по административно-техническому надзору назначен Владимир Якимович.

Владимиру Евгеньевичу 50 лет, в конце июня он был включен в состав резерва управленческих кадров. Сведения о его предыдущем месте работы на официальном сайте администрации Тулы отсутствуют. Заместителем Владимира Якимовича будет Алина Кабирова.