В администрации Тулы произошли кадровые изменения
Руководителем управления по административно-техническому надзору назначен Владимир Якимович.
В администрации Тулы – новое назначение. На пост руководителя управления по административно-техническому надзору назначен Владимир Якимович.
Владимиру Евгеньевичу 50 лет, в конце июня он был включен в состав резерва управленческих кадров. Сведения о его предыдущем месте работы на официальном сайте администрации Тулы отсутствуют. Заместителем Владимира Якимовича будет Алина Кабирова.
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