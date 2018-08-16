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В усадьбе «Бобрики» в Донском бесплатно покажут фильм «День войны»

В усадьбе «Бобрики» в Донском бесплатно покажут фильм «День войны»

Показ, приуроченный к 75-летию победы в Курской битве, состоится 22 августа.

Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» в Донском – партнер московского Музея Победы по проекту «Территория Победы». В среду, 22 августа, там пройдет бесплатный показ фильма «День войны». Мероприятие приурочено к 75-летию победы в Курской битве.

Фильм рассказывает об одном дне героической борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Картину снимали одновременно 160 кинооператоров от Черного до Баренцева морей, на всем протяжении линии фронта, а так же в тылу 13 июня 1942 года на 356 день Великой Отечественной войны. Первый показ состоялся 21 декабря 1942 года в Великобритании.

«День войны» стал своего рода моментальным снимком лица страны в момент ее смертельной схватки с врагом. Эта лента сыграла огромную роль в ходе Сталинградской битвы и битвы за Кавказ. Фильм предоставлен московским Музеем Победы и Российским государственным архивом кинодокументов.

  

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
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