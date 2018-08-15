«Школодром-2018»: принимаем заявки на участие!

Фото из архива Myslo.

Свои заявки отправляйте по электронной почте до 1 сентября. Также регистрация будет доступна 2 сентября в парке перед началом соревнований.

Приглашаем девчонок, мальчишек, их родителей, бабушек и дедушек на «Школодром-2018» — веселый праздник, посвященный началу учебного года. Он состоится 2 сентября в Центральном парке.

На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка. Гвоздем праздника будет семейный баттл — соревнования семейных команд на 9 площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук.

Команда, которая займет второе место, получит планшет, а за третье место мы вручим сертификат в один из развивающих центров Тулы, чтобы веселой компанией отметить детский праздник.

Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».

В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.

что ждет туляков на празднике Дорогие друзья! На протяжении всего нашего праздника вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров.

Компания « Ростелеком » проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!

Академия ШАГ » подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов.

Весь день участников празд­ника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.

Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела. А детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — для вас подготовят большой надувной батут и мягкую зону для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.

Для мальчишек и девчонок — любителей техники специалисты МЧС и УМВД привезут в парк спецтехнику — и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней!

Для пап и мальчишек постарше будет развернута выставка оружия, которое используют современные полицейские. Лучшие полицейские региона продемонстрируют, как обезвредить вооруженного преступника, и расскажут, как надо учиться, чтобы стать сыщиком.

Для самых смелых и отважных участников полицейские подготовят полосу препят­ствий. Тех, кто придет к финишу первым, ждут призы, а всех участников — сюрпризы.

Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.

Официальные партнеры праздника:

Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.

Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.

На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината. Приходите — будет вкусно!

Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов « Читай-город » — энциклопедии для детей, научная и художественная литература.

Творческий индустриальный кластер «Октава» приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест.

И интересные локации с настоящими роботами и ценными призами от Ikids.Su , школы программирования и робототехники для детей.