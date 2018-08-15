В Ефремове «неуступчивый» водитель устроил серьезное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 августа в 19.00 в Ефремове на улице Строителей 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, по предварительной информации, при повороте налево не уступил дорогу встречному «Вольво S60» и столкнулся с ним.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадали оба водителя. С различными травмами их доставили в районную больницу.