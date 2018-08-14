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В Тульской области мужчина пытался пронести в колонию телефоны, закатанные в консервные банки
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В Тульской области мужчина пытался пронести в колонию телефоны, закатанные в консервные банки

Также в банках с фасолью оказались и зарядные устройства.

В Плавске в исправительной колонии №4 строгого режима была пресечена попытка передачи на режимную территорию 14 мобильных телефонов и 4 зарядных устройств к ним. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по Тульской области.

Гражданин Таджикистана принес в колонию посылку, которая предназначалась 30-летнему осужденному, отбывающему в этом учреждении десятилетний срок за незаконный оборот наркотиков.

При тщательном досмотре передачи выяснилась интересная вещь.

В банках с консервированной фасолью, закрытых заводским способом, были обнаружены 14 мобильных телефонов и 4 зарядных устройства к ним.

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 4 проводят проверку. С задержанного гражданина взяты письменные объяснения.

Мужчина заявил правоохранителям, что не знал о нахождении запрещенных предметов в консервных банках. Но это не освобождает его от административной ответственности.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ для дальнейшей передачи в Плавский районный суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:08 +5
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