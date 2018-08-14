В Щекино закрыли «Суши фуд» из-за нарушений санитарного законодательства

Роспотребнадзор проверил ООО «Суши Фуд 3» в Щекино на ул. Советской, 24 по жалобе жителя на неудовлетворительное качество реализуемых роллов.

В организации общественного питания проведены контрольно-надзорные мероприятия с отбором проб готовых блюд для лабораторного исследования.

По результатам экспертного заключения № 28/257−18−04−04 от 30.07.2018 года исследованные пробы готовых блюд (роллы Филадельфия, роллы запеченные ассорти) по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-технического содержания помещений:

Производственный цех не оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель для мытья рук персонала и моечной ванной для обработки сырья.

Производственные помещения не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией.

Планировка помещений не предусматривает последовательность (поточность) технологических процессов и не исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Нарушены требования к внутренней отделке помещений.

Не соблюдаются требования к маркировке разделочного инвентаря.

Поступающее в организацию продовольственное сырье и пищевые продукты не сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность.

Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: отсутствует раковина для мытья рук, не достаточно санитарной одежды.

По результатам проверки в отношении ООО «Суши Фуд 3» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности юридического лица. Материалы проверки были направлены в Щекинский районный суд для принятия решения.

Щекинский районный суд признал ООО «Суши Фуд 3» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.