новости
новости
Регистрация
В Щекино закрыли «Суши фуд» из-за нарушений санитарного законодательства
Фото pixabay.com

В Щекино закрыли «Суши фуд» из-за нарушений санитарного законодательства

Роллы Филадельфия и роллы запеченные ассорти по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям. На кухне – ряд нарушений.

Роспотребнадзор проверил ООО «Суши Фуд 3» в Щекино на ул. Советской, 24 по жалобе жителя на неудовлетворительное качество реализуемых роллов. 

В организации общественного питания проведены контрольно-надзорные мероприятия с отбором проб готовых блюд для лабораторного исследования.

По результатам экспертного заключения № 28/257−18−04−04 от 30.07.2018 года исследованные пробы готовых блюд (роллы Филадельфия, роллы запеченные ассорти) по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-технического содержания помещений:

  • Производственный цех не оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель для мытья рук персонала и моечной ванной для обработки сырья.
  • Производственные помещения не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией.
  • Планировка помещений не предусматривает последовательность (поточность) технологических процессов и не исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды.
  • Нарушены требования к внутренней отделке помещений.
  • Не соблюдаются требования к маркировке разделочного инвентаря.
  • Поступающее в организацию продовольственное сырье и пищевые продукты не сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность.
  • Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: отсутствует раковина для мытья рук, не достаточно санитарной одежды.

По результатам проверки в отношении ООО «Суши Фуд 3» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности юридического лица. Материалы проверки были направлены в Щекинский районный суд для принятия решения.

Щекинский районный суд признал ООО «Суши Фуд 3» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:42 +5
Другие статьи по темам
Событие
сушисуши в Щекинозакрыли Суши фуднарушения
Место
Щекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экс-главе администрации МО Ясногорский район отменили домашний арест
Экс-главе администрации МО Ясногорский район отменили домашний арест
В Тульской области мужчина пытался пронести в колонию телефоны, закатанные в консервные банки
В Тульской области мужчина пытался пронести в колонию телефоны, закатанные в консервные банки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.