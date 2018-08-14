В Щекино закрыли «Суши фуд» из-за нарушений санитарного законодательства
Роллы Филадельфия и роллы запеченные ассорти по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям. На кухне – ряд нарушений.
Роспотребнадзор проверил ООО «Суши Фуд 3» в Щекино на ул. Советской, 24 по жалобе жителя на неудовлетворительное качество реализуемых роллов.
В организации общественного питания проведены контрольно-надзорные мероприятия с отбором проб готовых блюд для лабораторного исследования.
По результатам экспертного заключения № 28/257−18−04−04
В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-технического содержания помещений:
- Производственный цех не оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель для мытья рук персонала и моечной ванной для обработки сырья.
- Производственные помещения не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией.
- Планировка помещений не предусматривает последовательность (поточность) технологических процессов и не исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды.
- Нарушены требования к внутренней отделке помещений.
- Не соблюдаются требования к маркировке разделочного инвентаря.
- Поступающее в организацию продовольственное сырье и пищевые продукты не сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность.
- Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: отсутствует раковина для мытья рук, не достаточно санитарной одежды.
По результатам проверки в отношении ООО «Суши Фуд 3» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности юридического лица. Материалы проверки были направлены в Щекинский районный суд для принятия решения.
Щекинский районный суд признал ООО «Суши Фуд 3» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.
Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.