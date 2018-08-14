Роспотребнадзор организует горячую линию для родителей тульских школьников

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Консультацию по вопросам качества детской одежды, питания и школьных принадлежностей можно задать по будням с 9.00 до 16.00.

В преддверии начала нового учебного года в Роспотребнадзоре с 15 августа по 3 сентября 2018 года будет организована горячая линия по вопросам, связанным с качеством и безопасностью детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по телефонам: