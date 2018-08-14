Роспотребнадзор организует горячую линию для родителей тульских школьников
Консультацию по вопросам качества детской одежды, питания и школьных принадлежностей можно задать по будням с 9.00 до 16.00.
В преддверии начала нового учебного года в Роспотребнадзоре с 15 августа по 3 сентября 2018 года будет организована горячая линия по вопросам, связанным с качеством и безопасностью детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по телефонам:
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области:
8 (4872) 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94; 55-55-50; 37-32-57; 37-40-75. В выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00 по телефону: 8 (4872) 31-28-79.
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Территориальный отдел в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4-09-07;
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Территориальный отдел в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6-31-81;
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Территориальный отдел в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6-42-06;
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Территориальный отдел в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4-16-10; 8 (48763)2-49-82;
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Территориальный отдел в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5-89-95, 8 (48755) 5-23-83.