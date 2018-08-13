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На «Газоне» туляков ждёт мастер-класс по ораторскому искусству и караоке

На «Газоне» туляков ждёт мастер-класс по ораторскому искусству и караоке

В тульском кремле состоятся мастер-классы и экскурсии по историческим местам оружейной столицы.

Во вторник, 14 августа, день на «Газоне» начнётся в 10.00, с мастер-класса Полины Леонтьевой «Йога для начинающих». В 19 часов – тренировка по стретчингу и занятие по хореографии для детей от 3 до 10 лет. В то же время в молодёжном пространстве будет работать караоке для всех желающих.

В игротеке, с 14.00 до 20.00 – «Монополия», «Имаджинариум», «Дженга», «Уно» и многое другое, а с 18.00 до 20.00 – интеллектуально-развлекательная игра «Угадай мелодию».

На площадке «Неформальное образование пройдёт мастер-класс «Ораторское искусство. Фитнес для языка. Эффективные инструменты работы над четкостью и внятностью речи» от Елены Крутоверцевой. Начало – в 15.30.

А в 17.00 – очередное открытое занятие по английскому языку. Тема: литература – сказки, сценки и пьесы. В то же время состоится экскурсия по Всехсвятскому кладбищу «Письма, адресованные вечности». Сбор группы в 16.50 у стойки с надписью «Газон».

С 14.00 до 19.00 в кремле пройдёт мастер-класс по мыловарению. На все экскурсии и мастер-классы необходима предварительная запись. В кинотеатре под открытым небом на «Газоне» в 21.00 будет показан фильм «Золото дураков»

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 0
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