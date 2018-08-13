В Белоусовском парке пройдёт благотворительный фестиваль помощи животным

Животные учат нас доброте и сочувствию, дарят всю свою любовь тем, кто о них заботиться. В Туле много бездомных кошек и собак, которые живут на улице или в приюте и надеются обрести любящих хозяев и собственный дом.

В последние выходные августа у всех туляков будет возможность найти преданного четвероногого друга – в Центральном парке пройдет благотворительный фестиваль помощи животным.

В субботу, 25 августа, с 11.00 до 18.00, на фестивале будут представлены кошечки совершенно разных окрасов, степени пушистости и возрасту. В воскресенье, в то же время, можно будет познакомиться с собаками различных пород и размеров. Не упустите возможность обрести друга!