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В Белоусовском парке пройдёт благотворительный фестиваль помощи животным

В Белоусовском парке пройдёт благотворительный фестиваль помощи животным

25 и 26 августа каждый желающий сможет найти себе верного пушистого друга.

Животные учат нас доброте и сочувствию, дарят всю свою любовь тем, кто о них заботиться. В Туле много бездомных кошек и собак, которые живут на улице или в приюте и надеются обрести любящих хозяев и собственный дом.

В последние выходные августа у всех туляков будет возможность найти преданного четвероногого друга – в Центральном парке пройдет благотворительный фестиваль помощи животным.

В субботу, 25 августа, с 11.00 до 18.00, на фестивале будут представлены кошечки совершенно разных окрасов, степени пушистости и возрасту. В воскресенье, в то же время, можно будет познакомиться с собаками различных пород и размеров. Не упустите возможность обрести друга!

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:23 +3
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Место
ТулаБелоусовский парк

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