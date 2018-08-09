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Тулячка зарегистрировала у себя 101 иностранца

Тулячка зарегистрировала у себя 101 иностранца

За это она приговорена к крупному штрафу.

33-летняя жительница Тулы признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Судом установлено, что со 2 апреля по 25 мая она поставила на учет по месту пребывания в жилом помещении 101 иностранного гражданина из Узбекистана, Молдовы, Таджикистана.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 11:30 +2
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