Тулячка зарегистрировала у себя 101 иностранца

За это она приговорена к крупному штрафу.

33-летняя жительница Тулы признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Судом установлено, что со 2 апреля по 25 мая она поставила на учет по месту пребывания в жилом помещении 101 иностранного гражданина из Узбекистана, Молдовы, Таджикистана.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.