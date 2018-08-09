Тулячка зарегистрировала у себя 101 иностранца
За это она приговорена к крупному штрафу.
33-летняя жительница Тулы признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Судом установлено, что со 2 апреля
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
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