Тульские бизнесмены и предприниматели получили кредитов на 175 млрд рублей

Субъекты малого и среднего бизнеса Тульской области за шесть месяцев получили кредитов на 24,3 млрд рублей – на 12% больше, чем в прошлом году. Индивидуальные предприниматели заняли около 2,5 млрд рублей – почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Совокупный объем кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Тульской области с января по июль составил 175,5 млрд рублей.

73 млрд рублей получили компании, которые специализируются на операциях с недвижимым имуществом, на предоставление услуг выдано 36,3 млрд рублей а на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 31 млрд рублей.