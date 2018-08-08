На Косой Горе водитель Range Rover, находящийся в розыске, оказал сопротивление полиции

Вечером в среду, в поселке Косая Гора на улице М. Горького сотрудники ДПС остановили для проверки чёрный Range Rover со столичными номерами. Водитель сел для проверки документов в патрульный автомобиль. Там выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения, а сам он находится в федеральном розыске.

Водитель пытался убежать, а при задержании оказал сопротивление полицейским. Чтобы утихомирить нарушителя, инспекторам пришлось вызывать на помощь коллег. Как сообщил Myslo начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, сейчас мужчина находится в полиции: