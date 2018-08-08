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На Косой Горе водитель Range Rover, находящийся в розыске, оказал сопротивление полиции

На Косой Горе водитель Range Rover, находящийся в розыске, оказал сопротивление полиции

Чтобы скрутить правонарушителя, инспекторам ДПС пришлось вызвать на подмогу коллег.

Вечером в среду, в поселке Косая Гора на улице М. Горького сотрудники ДПС остановили для проверки чёрный Range Rover со столичными номерами. Водитель сел для проверки документов в патрульный автомобиль. Там выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения, а сам он находится в федеральном розыске.

Водитель пытался убежать, а при задержании оказал сопротивление полицейским. Чтобы утихомирить нарушителя, инспекторам пришлось вызывать на помощь коллег. Как сообщил Myslo начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, сейчас мужчина находится в полиции:

Задержанный доставлен в отделение полиции. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, он находится в федеральном розыске. Все детали происшествия выясняются.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:35 +3
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