Туляков приглашают на экскурсионный тур в Богородицк

В программе – посещение нескольких музеев, чаепитие и костюмированная экскурсия.

Тульское музейное объединение приглашает туляков и гостей города посетить экскурсионный тур «Богородицк – чудо здешнего края», который пройдёт 18 августа.

Участники тура осмотрят историко-мемориальный музей Демидовых, перенесутся в «золотой век» Российской империи – эпоху правления Екатерины II, угостятся домашними пирожками с чаем по старинному рецепту А. Т. Болотова, посетят станцию «Жданка» и старинное село Дедилово. Программа экскурсионного тура:

9.20 – сбор группы возле музея «Тульские самовары», Менделеевская,8;

9.45 – «Демидов и Болотов» экскурсия в историко-мемориальном музее Демидовых,

10.30 – 12.00 – трансфер в Богородицк,

12.15 – 15.00 – экскурсия по дворцу, подъём на смотровую площадку, чаепитие в кафе цокольного этажа, экскурсия по парку,

15.00 – 15.20 – переезд на стацию «Жданка» с осмотром памятника Екатерине II.

15.30 – 16.10 – костюмированная экскурсия на станции «Жданка»,

16.15 – 17.45 – отъезд в Тулу с заездом в храм Параскевы Пятницы в селе Дедилово.

18.00 – прибытие в Тулу к зданию музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8).