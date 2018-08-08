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Туляков приглашают на экскурсионный тур в Богородицк

Туляков приглашают на экскурсионный тур в Богородицк

В программе – посещение нескольких музеев, чаепитие и костюмированная экскурсия.

Тульское музейное объединение приглашает туляков и гостей города посетить экскурсионный тур «Богородицк – чудо здешнего края», который пройдёт 18 августа.

Участники тура осмотрят историко-мемориальный музей Демидовых, перенесутся в «золотой век» Российской империи – эпоху правления Екатерины II, угостятся домашними пирожками с чаем по старинному рецепту А. Т. Болотова, посетят станцию «Жданка» и старинное село Дедилово. Программа экскурсионного тура:

  • 9.20 – сбор группы возле музея «Тульские самовары», Менделеевская,8;
  • 9.45 – «Демидов и Болотов» экскурсия в историко-мемориальном музее Демидовых,
  • 10.30 – 12.00 – трансфер в Богородицк,
  • 12.15 – 15.00 – экскурсия по дворцу, подъём на смотровую площадку, чаепитие в кафе цокольного этажа, экскурсия по парку,
  • 15.00 – 15.20 – переезд на стацию «Жданка» с осмотром памятника Екатерине II.
  • 15.30 – 16.10 – костюмированная экскурсия на станции «Жданка»,
  • 16.15 – 17.45 – отъезд в Тулу с заездом в храм Параскевы Пятницы в селе Дедилово.
  • 18.00 – прибытие в Тулу к зданию музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8).

Запись и предварительный заказ билетов по телефонам: 52-99-02 и 8(920)780-80-95.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:00 +2
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