Туляков приглашают на экскурсионный тур в Богородицк
В программе – посещение нескольких музеев, чаепитие и костюмированная экскурсия.
Тульское музейное объединение приглашает туляков и гостей города посетить экскурсионный тур «Богородицк – чудо здешнего края», который пройдёт 18 августа.
Участники тура осмотрят историко-мемориальный музей Демидовых, перенесутся в «золотой век» Российской империи – эпоху правления Екатерины II, угостятся домашними пирожками с чаем по старинному рецепту А. Т. Болотова, посетят станцию «Жданка» и старинное село Дедилово. Программа экскурсионного тура:
- 9.20 – сбор группы возле музея «Тульские самовары», Менделеевская,8;
- 9.45 – «Демидов и Болотов» экскурсия в историко-мемориальном музее Демидовых,
- 10.30 – 12.00 – трансфер в Богородицк,
- 12.15 – 15.00 – экскурсия по дворцу, подъём на смотровую площадку, чаепитие в кафе цокольного этажа, экскурсия по парку,
- 15.00 – 15.20 – переезд на стацию «Жданка» с осмотром памятника Екатерине II.
- 15.30 – 16.10 – костюмированная экскурсия на станции «Жданка»,
- 16.15 – 17.45 – отъезд в Тулу с заездом в храм Параскевы Пятницы в селе Дедилово.
- 18.00 – прибытие в Тулу к зданию музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8).
Запись и предварительный заказ билетов по телефонам: 52-99-02 и 8(920)780-80-95.
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