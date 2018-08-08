Члены ОНК Тульской области организовали концерт в колонии №5 в Донском
Концерт был приурочен к 10-летию принятия Федерального закона №76-ФЗ*.
С инициативой провести такой концерт в честь 10-летия принятия закона в одном из учреждений УФСИН выступил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Тульской области Игорь Крюков.
Инициативу одобрили и поддержали все члены ОНК и руководство УФСИН
по Тульской области. Концерт решили провести в ИК № 5 города Донского 7 августа.
ОНК в лице Игоря Крюкова, Надежды Тереховой и Натальи Лебединец прибыли в колонию с приглашенными артистами Тульской филармонии под руководством известного
тульского артиста Сергея Лукьянчикова.
Пока артисты готовились перед концертом, члены ОНК по приглашению администрации исправительного учреждения прошлись по колонии и посетили ПФРСИ — помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, в котором более ста подсудимых ожидают вступления в законную силу решений суда.
Члены комиссии осмотрели камеры, прогулочные дворики, подсобные помещения, медицинскую комнату и пообщались с людьми, содержащимися в ПФРСИ.
Членов Общественной наблюдательной комиссии интересовали бытовые условия, отношение со стороны персонала, наличие возможности обратиться в надзорные органы. Интерес у членов ОНК вызвали вопросы по доступу к медицинской помощи, получению образования, организации досуга. Было отмечено хорошее санитарное состояние помещений. Жалоб не поступало.
Затем общественники в сопровождении заместителя начальника ИК № 5 Станислава Замятина направились в клуб для осужденных, где проходил концерт артистов Тульской филармонии.
На концерте прозвучали композиции из репертуара Владимира Высоцкого, Григория Лепса, Вики Цыгановой, Светланы Лободы и других популярных российских исполнителей, которые были тепло встречены зрителями. За искренность и теплоту исполнения они наградили артистов бурными аплодисментами.
Осужденные и администрация ИК № 5 искренне поблагодарили всех членов ОНК за организацию данного мероприятия. В свою очередь, Игорь Крюков пообещал, что ОНК и в будущем будет проводить такие и иные культурные мероприятия в учреждениях УФСИН России на территории Тульской области.
*Федеральный закон от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (с изменениями и дополнениями)
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