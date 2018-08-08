Члены ОНК Тульской области организовали концерт в колонии №5 в Донском

С инициативой провести такой концерт в честь 10-летия принятия закона в одном из учреждений УФСИН выступил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Тульской области Игорь Крюков.

Инициативу одобрили и поддержали все члены ОНК и руководство УФСИН по Тульской области. К онцерт решили провести в ИК № 5 города Донского 7 августа.

ОНК в лице Игоря Крюкова, Надежды Тереховой и Натальи Лебединец прибыли в колонию с приглашенными артистами Тульской филармонии под руководством известного тульского артиста Сергея Лукьянчикова.

Пока артисты готовились перед концертом, члены ОНК по приглашению администрации исправительного учреждения прошлись по колонии и посетили ПФРСИ — помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, в котором более ста подсудимых ожидают вступления в законную силу решений суда. Пока артисты готовились перед концертом, члены ОНК по приглашению администрации исправительного учреждения прошлись по колонии и посетили ПФРСИ — помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, в котором более ста подсудимых ожидают вступления в законную силу решений суда.

Члены комиссии осмотрели камеры, прогулочные дворики, подсобные помещения, медицинскую комнату и пообщались с людьми, содержащимися в ПФРСИ.

Членов Общественной наблюдательной комиссии интересовали бытовые условия, отношение со стороны персонала, наличие возможности обратиться в надзорные органы. Интерес у членов ОНК вызвали вопросы по доступу к медицинской помощи, получению образования, организации досуга. Было отмечено хорошее санитарное состояние помещений. Жалоб не поступало. Членов Общественной наблюдательной комиссии интересовали бытовые условия, отношение со стороны персонала, наличие возможности обратиться в надзорные органы. Интерес у членов ОНК вызвали вопросы по доступу к медицинской помощи, получению образования, организации досуга. Было отмечено хорошее санитарное состояние помещений. Жалоб не поступало.

Затем общественники в сопровождении заместителя начальника ИК № 5 Станислава Замятина направились в клуб для осужденных, где проходил концерт артистов Тульской филармонии.

На концерте прозвучали композиции из репертуара Владимира Высоцкого, Григория Лепса, Вики Цыгановой, Светланы Лободы и других популярных российских исполнителей, которые были тепло встречены зрителями. За искренность и теплоту исполнения они наградили артистов бурными аплодисментами. На концерте прозвучали композиции из репертуара Владимира Высоцкого, Григория Лепса, Вики Цыгановой, Светланы Лободы и других популярных российских исполнителей, которые были тепло встречены зрителями. За искренность и теплоту исполнения они наградили артистов бурными аплодисментами.

Осужденные и администрация ИК № 5 искренне поблагодарили всех членов ОНК за организацию данного мероприятия. В свою очередь, Игорь Крюков пообещал, что ОНК и в будущем будет проводить такие и иные культурные мероприятия в учреждениях УФСИН России на территории Тульской области.