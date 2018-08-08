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Впервые за 25 лет ЦИК России согласовала вопросы для референдума
Фото: cikrf.ru

Впервые за 25 лет ЦИК России согласовала вопросы для референдума

У россиян может появиться реальная возможность высказать своё мнение о пенсионной реформе.

8 августа состоялось 174-е заседание ЦИК России, на котором были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по пенсионной реформе. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова:

Центральная избирательная комиссия считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой  должна быть пенсионная система в стране.

Впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрила сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами.

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:42 +3
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