Впервые за 25 лет ЦИК России согласовала вопросы для референдума

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У россиян может появиться реальная возможность высказать своё мнение о пенсионной реформе.

8 августа состоялось 174-е заседание ЦИК России, на котором были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по пенсионной реформе. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова:

Центральная избирательная комиссия считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране.

Впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрила сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами.