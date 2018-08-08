11 августа туляки увидят солнечное затмение

Оно начнется примерно в 12.22 по московскому времени.

11 августа жители севера и востока России смогут наблюдать частное затмение Солнца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Московский планетарий. Затмение начнется в 11.02 по МСК в Атлантическом океане неподалеку от канадского полуострова Лабрадор и закончится на территории Китая в 14.31 МСК.

На территорию нашей страны полутень Луны вступит в 11.40 в Мурманской области и начнет движение на восток.

- Это затмение увидит большая часть россиян, за исключением юго-западных районов страны, которая окажется вне полосы лунной полутени, — пояснили в пресс-службе.

В Москве и Туле затмение начнется в 12.22 и продлится до 12.51.