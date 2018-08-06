Жители тульского Заречья боятся выходить на улицу из-за своры собак

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию Myslo обратились жители многоквартирных домов по ул. Штыковой в Туле. Квартал пятиэтажек граничит с частным сектором. Люди жалуются на хозяйку одного из домов, которая разводит собак, однако за животными не следит, фактически они предоставлены сами себе. Всё бы ничего, но дом расположен напротив детского сада, а рядом находится школа.

Жители сетуют, что начиная с семи утра пройти по улице невозможно: собаки перебегают дорогу, устраиваются на газоне рядом с детским садом и нападают на прохожих.

Жительница соседнего дома Ольга Иванищева:

Ольга Иванищева – У меня двое детей. То же самое было, когда мой старший сын ходил в детский сад. Сейчас в сад вожу младшую дочь, а проблема всё не решается. Собаки кидаются на прохожих, и на взрослых, и на детей, а с недавнего времени начали забегать на территорию детского сада. Просто пролезают через забор, а в это время дети на прогулке. Малыши ужасно боятся собак. Старший сын сейчас учится во втором классе, а дорога в школу как раз мимо этого дома проходит. Страшно детей водить, каждый раз приходится останавливаться, так и стоишь трясешься. Хорошо, если кто-то поможет — отобьет от этих собак. Просто жутко.

По словам соседей, каждый вечер хозяйка вместе со своими четвероногими питомцами отправляется на прогулку. И если в этот момент на улице появляется случайный прохожий, на него сразу набрасывается вся свора.

Жительница дома на ул. Штыковой Надежда Кинжалова:

Надежда Кинжалова – Она и на рынок с ними ходит, и просто гуляет. Когда они с хозяйкой, то становятся более злыми и агрессивными. В подъезде соседнего дома живет ее подруга. Она идет к ней в гости, а собак оставляет во дворе. У нас большая детская площадка. Очень страшно, псы постоянно скалятся, лают, бросаются на людей. Два года назад мы обращались в организацию по отлову собак. Они приехали, почти всех поймали, но двух или трех она спрятала. А теперь их снова 15 или даже 20. И их число постоянно растет. Скоро 1 сентября, дети в школу пойдут. Власти тротуар начали ремонтировать, чтобы лишний раз дорогу ребятам не переходить. А тротуар как раз по стороне этого дома. Никто, конечно, не рискнет там детей водить. Мы обращались и в администрацию, и полицию вызывали, но все только руками разводят — службы по отлову животных в городе нет. Что нам делать дальше, не знаем...

Даже дорога до ближайшего магазина для жителей соседних домов превращается в ад.

Жительница дома №47 по ул. Штыковой Галина Федосеева:

Галина Федосеева – Хозяйку этих собак зовут Валентина. Она здесь уже давно живет. Эта проблема длится у нас годами. До магазина идти страшно, хотя здесь рукой подать — по Штыковой минут пять ходьбы. Но если собаки на улице, приходится чуть ли не за квартал обходить. Одна начинает лаять, остальные окружают. Они и ночью лают, уснуть невозможно. Она говорит, что собаки у нее плодятся под домом. Предлагает: «Возьми у меня парочку, куда их девать?» А сейчас и вовсе дверь не открывает. И никто с ней сделать ничего не может.

Соседи пытались поговорить с Валентиной, но разговаривать женщина отказывается. Нам, к слову, хозяйка собак тоже дверь не открыла.

Если вы оказались один на один со сворой собак

Как рассказал Myslo старший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Тульской области Руслан Пешков, своры собак лучше постараться максимально избежать, не приближаться к ней:

Руслан Пешков – Предсказать, как поведет себя животное, невозможно! Собаки действуют, руководствуясь инстинктами. Но всё же можно постараться отбиться от своры собак.

Если вы находитесь на расстоянии 10-15 метров от животных, их можно попытаться напугать. Здесь помогут громкие крики или резкие замахи в их сторону. Можно притвориться, как будто вы поднимаете с земли камни, палку или даже песок. Можно взять несколько камней, один из них даже кинуть в сторону животных, несколько держать при себе. Уходить надо крайне осторожно, обязательно оглядываясь по сторонам. Собаки могут неожиданно атаковать сбоку или со спины. Если же расстояние до животных составляет 2-3 метра, самый оптимальный вариант — замереть, не делать никаких резких движений, не кричать. Самое главное — не показывать собаке, что вы боитесь. Собаки остро реагируют на выделение адреналина. В этом случае собака может укусить, чтобы закрепить свое превосходство над соперником. Отвлечь внимание животных можно, кинув перчатку, зонт, сумку или даже ботинок.

Если животное начинает кидаться и пытается укусить, то лучше подставить под удар руку. Если есть возможность, намотать на руку куртку или даже пакет, то есть максимально постараться защитить вены.

Буква закона

По закону об административных нарушениях в Тульской области, содержание собак без привязи в населенных пунктах, нахождение с ними на территориях детских учреждений и площадок, рынках, выгул собак в других общественных местах без короткого поводка и намордника (за исключением мест, специально отведенных для выгула собак) запрещены. Нарушителям грозит штраф — от одной до трех тысяч рублей. Рассматривает такие дела административная комиссия, созданная на базе УАТН.

В администрации города нам пояснили, что в основе рассматриваемых материалов лежат протоколы об административных нарушениях, составленные сотрудниками правоохранительных органов.