В августе туляки смогут попасть на приём к руководителям подразделений областного УМВД

Стало известно, кто из сотрудников полицейского ведомства будет работать в приёмной в текущем месяце.

Как сообщает пресс-служба тульского УМВД, в среду, 15 августа, с 15 до 17 часов, по адресу: пр. Ленина, д. 83, приём граждан проведёт заместитель начальника управления – начальник полиции регионального УМВД Роман Корсаков. Телефон для записи: 32-21-12.

В понедельник, 20 августа, там же, с 10 до 12 часов можно будет попасть на приём к врио заместителя начальника УМВД России по Тульской области Владимиру Субботину. Телефон для записи: 32-21-12. В тот же день, там же, в то же время, будет принимать заместитель начальника полиции по оперативной работе Сергей Маслюченко. В эти же приёмные часы по адресу: ул. Тимирязева, д. 13, можно будет обратиться к врио начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности Илье Кузнецову. Справки и запись по номеру: 32-35-70.

На следующий день, 21 августа, с 15.00 до 17.00, в здании следственного управления УМВД России по Тульской области по адресу: ул. Степанова, д. 29-А, проведёт приём начальник следственного управления Игорь Лопушанский. Запись по телефону: 32-44-78.

С 10.00 до 12.00 в здании регионального УМВД проведёт приём начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Иван Зайцев. Запись по телефону: 32-33-04.

В то же время, по адресу: пр. Ленина, д. 53, будет принимать начальник отдела организации дознания Галина Детинова. Телефон для справок: 32-28-21.

Врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области Елена Боровик проведёт приём 21 августа, с 15 до 19 часов, по адресу: г. Тула, ул. Жуковского, д. 34, запись по номеру: 32-07-16.

В среду, 22 августа, с 17 до 20 часов, в здании областного УГИБДД (ул. Советская, д. 110), будет вести личный приём начальник тульской Госавтоинспекции Михаил Есаков. Телефон для записи: 32-45-03.

В тот же день, с 15 до 17 часов, по адресу: ул. Болдина, д. 47-А, пройдёт приём граждан врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области Алексеем Лебедевым. Телефон: 32-05-83.

23 августа, в четверг, в приёмной областного УМВД будет работать заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Максим Кузнецов. Приём пройдёт с 17.00 до 20.00. Запись по телефону: 32-21-12.

29 августа, с 10 до 12 часов, обращения рассмотрит начальник управления по работе с личным составом тульского УМВД Сергей Юдин. Телефон для записи: 32-38-34.

Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Юрий Скиба проведёт приём по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 53, в понедельник, 27 августа, с 17 до 20 часов. Запись по телефону: 32-28-71.