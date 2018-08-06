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В Тульской области завершена работа 486 детских летних лагерей
Фото из архива MySlo

В Тульской области завершена работа 486 детских летних лагерей

Специалисты Роспотребнадзора провели проверки в 409 оздоровительных учреждениях.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области подвели промежуточные итоги летней оздоровительной кампании. 486 из 509 оздоровительных организаций завершили свою работу. Все детские лагеря имеют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам.

Выраженный оздоровительный эффект отмечался у 93,3% детей, слабый оздоровительный эффект наблюдался у 6,7% воспитанников, у 0,2% детей оздоровительный эффект отсутствовал. Случаев массовых и групповых инфекционных заболеваний в оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

Проведены проверки 409 оздоровительных учреждений, из них 262 проверены в плановом порядке и 147 – внепланово. Основные нарушения – несоответствие санитарно-эпидемиологического режима при организации питания и требований к содержанию помещений и территории. Виновные привлечены к административной ответственности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +2
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