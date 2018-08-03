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С 6 августа выпускники тульских школ могут подать заявление на пересдачу ЕГЭ
Экзамены пройдут в сентябре.
С 6 по 20 августа выпускники тульских школ, не прошедшие итоговую аттестацию, могут подать заявление на пересдачу единого госэкзамена в сентябре.
Экзамены пройдут по двум обязательным предметам — математике базового уровня и русскому языку:
- 4 сентября — русский язык;
- 7 сентября — математика базового уровня;
- 15 сентября — русский язык и математика базового уровня.
Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право выпускники 11-х классов тульских школ, не сдавшие экзамен в июне либо получившие за него неудовлетворительную оценку.
В министерстве образования Тульской области подчеркнули, что выпускники, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябре не допускаются.
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