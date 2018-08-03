новости
новости
Регистрация
С 6 августа выпускники тульских школ могут подать заявление на пересдачу ЕГЭ
Фото fio.ru.

С 6 августа выпускники тульских школ могут подать заявление на пересдачу ЕГЭ

Экзамены пройдут в сентябре.

С 6 по 20 августа выпускники тульских школ, не прошедшие итоговую аттестацию, могут подать заявление на пересдачу единого госэкзамена в сентябре.

Экзамены пройдут по двум обязательным предметам — математике базового уровня и русскому языку:

  • 4 сентября — русский язык;
  • 7 сентября — математика базового уровня;
  • 15 сентября — русский язык и математика базового уровня.

Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право выпускники 11-х классов тульских школ, не сдавшие экзамен в июне либо получившие за него неудовлетворительную оценку.

В министерстве образования Тульской области подчеркнули, что выпускники, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябре не допускаются.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
ЕГЭэкзаменыпересдача
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульским мужчинам раздадут бесплатные карты в спортклубы и заставят делать производственную гимнастику
Тульским мужчинам раздадут бесплатные карты в спортклубы и заставят делать производственную гимнастику
«Ростелеком» предлагает тульскому бизнесу принципиально новые тарифы мобильной связи «Вызов»
«Ростелеком» предлагает тульскому бизнесу принципиально новые тарифы мобильной связи «Вызов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.