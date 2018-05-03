В Тульской области высадят самый большой в мире лабиринт из растений

Эскиз лабиринта.

Поучаствуйте в акции!

27 мая Международное агентство регистрации рекордов посетит Чернский район. Судьи зафиксируют, что лес-лабиринт, высаженный в туристско-рекреационном ландшафтном парке «Бежин луг XXI век», станет самым большим в мире! Площадь лабиринта составит 41526,5 кв. метров. Событие приурочено к празднованию 200-летия русского писателя Ивана Тургенева. Растения для лабиринта собраны со всей России.

Проект реализовывается на грант Президента РФ.

Основные аллеи лабиринта:

аллея дружбы народов «Россия»;

аллея «Сильные люди», посадка деревьев в честь людей, которые сделали вклад в развитие и процветание России XXI века.

Лабиринт-лес высаживается по правилам органического земледелия. В планировке использованы принципы сенсорики и природотерапии.

В дальнейшем лабиринт будет знакомить гостей парка с устройством садово-парковой архитектуры царской Руси, принципами устройства усадебного русского сада, аптекарского огорода, традициям травничества и фитотерапии.

Лес формируется по четырем сторонам света и стихиям:

сады воды,

сады ветра и звука,

сады огня,

сады земли.

К участию приглашаются все желающие. Регистрация участников здесь.