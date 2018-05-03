новости
новости
Регистрация
В Тульской области высадят самый большой в мире лабиринт из растений
Эскиз лабиринта.

В Тульской области высадят самый большой в мире лабиринт из растений

Поучаствуйте в акции!

27 мая Международное агентство регистрации рекордов посетит Чернский район. Судьи зафиксируют, что лес-лабиринт, высаженный в туристско-рекреационном ландшафтном парке «Бежин луг XXI век», станет самым большим в мире! Площадь лабиринта составит 41526,5 кв. метров.

Событие приурочено к празднованию 200-летия русского писателя Ивана Тургенева. Растения для лабиринта собраны со всей России.

Проект реализовывается на грант Президента РФ. 

Основные аллеи лабиринта:

  • аллея дружбы народов «Россия»;
  • аллея «Сильные люди», посадка деревьев в честь людей, которые сделали вклад в развитие и процветание России XXI века.

Лабиринт-лес высаживается по правилам органического земледелия. В планировке использованы принципы сенсорики и природотерапии.

В дальнейшем лабиринт будет знакомить гостей парка с устройством садово-парковой архитектуры царской Руси, принципами устройства усадебного русского сада, аптекарского огорода, традициям травничества и фитотерапии.

Лес формируется по четырем сторонам света и стихиям:

  • сады воды,
  • сады ветра и звука, 
  • сады огня,
  • сады земли.

К участию приглашаются все желающие. Регистрация участников здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:13 +10
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
музей-заповедник Бежин лугрекордлес-лабиринт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в ДТП пострадал ребенок
В Туле в ДТП пострадал ребенок
Жителям Тульской области вручили государственные и региональные награды
Жителям Тульской области вручили государственные и региональные награды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.