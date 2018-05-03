В Тульской области высадят самый большой в мире лабиринт из растений
Поучаствуйте в акции!
27 мая Международное агентство регистрации рекордов посетит Чернский район. Судьи зафиксируют, что лес-лабиринт, высаженный в туристско-рекреационном ландшафтном парке «Бежин луг XXI век», станет самым большим в мире! Площадь лабиринта составит 41526,5 кв. метров.
Событие приурочено к празднованию 200-летия русского писателя Ивана Тургенева. Растения для лабиринта собраны со всей России.
Проект реализовывается на грант Президента РФ.
Основные аллеи лабиринта:
- аллея дружбы народов «Россия»;
- аллея «Сильные люди», посадка деревьев в честь людей, которые сделали вклад в развитие и процветание России XXI века.
Лабиринт-лес высаживается по правилам органического земледелия. В планировке использованы принципы сенсорики и природотерапии.
В дальнейшем лабиринт будет знакомить гостей парка с устройством садово-парковой архитектуры царской Руси, принципами устройства усадебного русского сада, аптекарского огорода, традициям травничества и фитотерапии.
Лес формируется по четырем сторонам света и стихиям:
- сады воды,
- сады ветра и звука,
- сады огня,
- сады земли.
К участию приглашаются все желающие. Регистрация участников здесь.