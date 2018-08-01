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В историческом центре Тулы снесли дом: фото и видео
Фото и видео Алексея Пирязева.

В историческом центре Тулы снесли дом: фото и видео

Дом №7 по ул. Союзной, казалось бы, недавно был отремонтирован. Почему его снесли – разбирался Myslo.

1 августа в Туле снесли дом №7 по улице Союзной. Здание был признано аварийным.

Сейчас в историческом центре города ведется масштабное благоустройство. Работы также проходят на улицах Дзержинского, Благовещенской, Металлистов, в переулках Денисовском, Черниковском и др. Так, уже обустроена парковка на ул. Союзной, снесено более 180 аварийный зданий, удалено и кронировано более ста деревьев, вывезены тысячи кубометров строительного мусора.

Мы обратили внимание, что дом №7 на ул. Союзной отремонтированный — с ухоженным фасадом. Зачем его ремонтировать, а потом сносить? Этот вопрос мы адресовали в администрацию города.

В пресс-службе нам пояснили, что несколько лет назад в здании действительно был произведет косметический ремонт фасада на небюджетные средства. Несмотря на это, все конструкции находились в аварийном состоянии.

Галерея
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 1
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 2
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 3
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 4
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 5
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 6
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 7
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 8
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 9
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 10
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 11
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 12
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 13
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 14
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 15
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 16
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 17
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 18
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 19
Снос дома на ул. Союзной, Фото: 20
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:44 +2
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