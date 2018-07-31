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В Туле состоится вечер памяти Владимира Высоцкого

В Туле состоится вечер памяти Владимира Высоцкого

Мероприятие пройдет на экологической тропе «Малиновая засека».

1 августа на экотропе «Малиновая засека» соберутся певцы, актеры, барды и поэты из Тулы. Встреча «Не единою буквой не лгу» будет посвящена творчеству Владимира Высоцкого.

Организаторами мероприятия выступили клуб «Горизонт», Городской концертный зал, фонд «Мишенское». Творческая встреча состоится при участии партии «Единая Россия».

Начало мероприятия в 17.00. Вход свободный.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:52 +2
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вечер памятитворческая встреча
Люди
Владимир Высоцкий
Место
Малиновая засека

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