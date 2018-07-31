В Тульском кремле пройдет День пряника

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4 августа с 11.00 до 19.00 в Тульском кремле в третий раз межрегиональный фестиваль «День пряника». В этом году праздник получил статус «Национального события».

День пряника — это одна большая удивительная экскурсия в мир традиционных тульских сладостей с арт-объектами, детскими развлекательными аттракционами и, конечно, концертом.

На площади в кремле соберутся 35 производителей пряников из разных уголков страны, которые расскажут об особенностях рецептуры этого старинного лакомства и традициях его производства в своих регионах.

Каждый гость фестиваля сможет найти развлечение по вкусу: помериться силой на площадке «Богатырская застава», поиграть в ростовую игру «Тульский Монополист», ознакомиться с традициями чаепития разных эпох, поучаствовать в чемпионате по скоростному кипячению самовара, в ремесленных мастер-классах на площадке «Добродей» и даже создать собственный пряничный шедевр.