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В Тульском кремле пройдет День пряника
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульском кремле пройдет День пряника

Праздник в честь главного сладкого символа города входит в ТОП-200 лучших событий России.

4 августа с 11.00 до 19.00 в Тульском кремле в третий раз межрегиональный фестиваль «День пряника». В этом году праздник получил статус «Национального события».

День пряника — это одна большая удивительная экскурсия в мир традиционных тульских сладостей с арт-объектами, детскими развлекательными аттракционами и, конечно, концертом.

На площади в кремле соберутся 35 производителей пряников из разных уголков страны, которые расскажут об особенностях рецептуры этого старинного лакомства и традициях его производства в своих регионах.

Каждый гость фестиваля сможет найти развлечение по вкусу: помериться силой на площадке «Богатырская застава», поиграть в ростовую игру «Тульский Монополист», ознакомиться с традициями чаепития разных эпох, поучаствовать  в чемпионате по скоростному кипячению самовара, в ремесленных мастер-классах на площадке «Добродей» и даже создать собственный пряничный шедевр.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:36 +1
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