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Под Алексином поисковики обнаружили останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны
Фото Регионального центра подготовки к военной службе и военно-патриотического воспитания.

Под Алексином поисковики обнаружили останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны

Раскопки ведутся в деревне Горушки.

Поисковые отряды «Лаптевский боевой участок» и «Белевский Рубеж» работают в месте гибели воинов в деревне Горушки недалеко от Алексина.

Останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, поисковики находят на этом участке уже три года. Во время очередной экспедиции на площади приблизительно 5×5 м и глубиной от 0,5 до 0,7 м зачищались «доборы». По предварительном данным всего их около 18. Также поисковые отряды обнаружили ЛОЗ, который был закрыт. Это дает надежду на то, что имя еще одного защитника Отечества будет установлено. Здесь удалось обнаружить бедренные и берцовые кости. Поисковики начали расширять место, где были обнаружены крупные останки, и нашли крупные останки в раскопе как минимум в пяти местах.

Поисковые работы затрудняли неблагоприятные погодные условия — начались проливные дожди с грозами и порывистым ветром.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, из одного из раскопов были эксгумированы останки шести солдат. Также были обнаружены патроны от винтовки Мосина, два магазина к СВТ, ложка с инициалами «КИ» и один ЛОЗ.

За два года поисковые работы позволили достичь того слоя захоронения, который до этого не был эксгумирован. Было принято решение продолжить раскопки: провести еще одну вахту в 2018 году в начале августа, и запланировать вахту на лето 2019 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:36 0
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Место
ГорушкиАлексинТульская область

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