Как изменится жизнь туляков с 1 августа

Фото из архива Myslo.

Увеличение пенсий для работающих

С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии. Перерасчет (и последующая прибавка) коснется всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года.

Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, в том числе в зависимости от размера заработной платы пенсионера, поэтому у всех окажется разной. Однако, как сообщили в ПФР, есть также и максимальный «потолок» — выплата в любом случае составит не больше трех пенсионных баллов, или 235,74 рубля.

Расписание поездов — по местному времени

С 1 августа изменения ждут железнодорожных пассажиров. Теперь расписание и пригородных поездов, и поездов дальнего следования будет указываться по местному времени (то есть по месту отправления).

Сейчас, вне зависимости от региона, время указывается московское.

Поменяются в том числе бланки билетов и данные на информационных табло, установленных на вокзалах или внутри самих поездов.

В РЖД рассчитывают таким образом повысить уровень обслуживания пассажиров. Новые бланки билетов должны были появиться в продаже еще в мае, а вот вступит в силу новый формат указания времени только с 1 августа.

Увеличилась пошлина за загранпаспорт и водительские права

Оформление биометрического загранпаспорта (то есть паспорта нового поколения) теперь обойдется дороже, равно как и водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца. С 3 августа увеличивается размер государственной пошлины на выдачу этих документов.

Если раньше нужно было заплатить 3,5 тыс. рублей за взрослый и 1,5 тыс. рублей за детский биометрический загранпаспорт, то теперь документы обойдутся в 5 тыс. и 2,5 тыс. рублей соответственно.

Оформление прав так называемого нового образца обойдется в 3 тыс. рублей (раньше процедура стоила 2 тыс. рублей), а оформление свидетельства о регистрации автомобиля на пластиковой основе, в том числе взамен утраченного, — в 1,5 тыс. рублей.

Такое решение объясняют тем, что изготовление документов нового образца обходится дороже — при этом пошлины на оформление документов старого образца во всех случаях остаются без изменений. Например, бумажный вариант свидетельства о регистрации ТС по-прежнему можно будет получить за 500 рублей.

Новый проект налоговой службы

С 1 августа должен заработать проект Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес», с помощью которого, как обещают в ФНС, можно будет сразу проверить благонадежность потенциальных деловых партнеров или узнать, как собственный бизнес выглядит со стороны.

В открытый доступ планируют выложить данные, не составляющие налоговую тайну. В том числе информацию о специальных налоговых режимах, которыми пользуется организация; суммы недоимок и задолженности по пеням и штрафам, а также все факты нарушения налогового законодательства. Кроме того, с помощью нового сервиса все желающие смогут узнать численность сотрудников компании и общую сумму доходов и расходов согласно официальной финансовой отчетности.

Изменятся цены на водку

В конце августа в России изменятся цены на водку крепостью 37−39%. Теперь минимальная розничная цена на бутылку такой крепости и объемом 0,5 л составит 205 рублей. Таким образом, в Минфине сравняют минимальные розничные цены на напиток разной крепости.

Сейчас МРЦ на водку крепостью 40% составляет как раз 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38% — 196 рублей, крепостью от 38 до 39% — 201 рубль.

Приказ Минфина о повышении цены был опубликован еще 6 июля 2018-го и должен вступить в силу спустя 45 дней с момента опубликования — то есть 19 августа.

Меняется порядок записи на прием к врачу

К некоторым врачам вы сможете записаться сами, а к другим, только если вы стоите на диспансерном учете. Разберемся.

Специальности первого уровня это:

терапевт;

педиатр;

врач общей практики (семейная медицина);

офтальмолог;

хирург;

травматолог-ортопед;

стоматолог;

дерматовенеролог;

акушер-гинеколог;

уролог.

Самому записаться на прием к этим специалистам можно:

на портале doctor71.ru (подробности здесь);

в поликлинике при помощи информационного киоска;

в едином контактном центре по телефону 8 800 450-33-03 или +7 (4872) 33-83-77 ;

или ; на портале gosuslugi.ru.

Специальности второго уровня:

кардиолог;

колопроктолог;

невролог;

нефролог;

пульмонолог;

ревматолог;

физиотерапевт;

онколог;

гастроэнтеролог;

аллерголог-иммунолог;

инфекционист;

эндокринолог;

отоларинголог.

К этим врачам самому записаться можно только при условии, если вы состоите на диспансерном учете у данного специалиста.

Если это так, то при входе в личный кабинет на портале doctor71 вам будет доступно расписание врача для записи. Записаться вы сможете так же, как в первом случае (пункт № 1).

Если вы не состоите на учете, к специалисту второго уровня вас запишет участковый терапевт, педиатр, врач общей практики или фельдшер во время приема.

Изменения произошли в соответствии с пунктом 6 статьи 4 и статьей 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Цель изменений — обеспечить повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, ведущих первичный (поликлиники, имеющие прикрепленное население, амбулатории, женские консультации, стоматологические поликлиники) амбулаторный прием.

Источник: «Известия».