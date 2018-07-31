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На матче «Арсенала» и «Динамо» в Туле болельщики поддержали команды в соцсетях
Фото из архива Myslo.

На матче «Арсенала» и «Динамо» в Туле болельщики поддержали команды в соцсетях

29 июля тульские и московские любители футбола из числа абонентов Tele2 использовали 486 Гб мобильного интернета во время игры «Арсенала» и «Динамо».

Матч-открытие нового сезона Российской Премьер-лиги в Туле вызвал больший интерес, нежели встреча в дебюте прошлого сезона с хабаровским СКА, о чем свидетельствует выросший в 1,5 раза объем потребления дата-трафика.

Так же, как и во время прошлогоднего матча «Арсенала» с ФК «СКА-Хабаровск», на протяжении игры с «Динамо» болельщики особенно активно загружали фото и видео в Instagram, Facebook и VK, пользовались мессенджерами WhatsApp, Skype и Viber. При этом почти в 1,4 раза снизилось количество звонков по сравнению с игрой 2017 года.

Обращаем ваше внимание на то, что минувшей весной оператор Tele2 запустил новую базовую станцию рядом с Центральным стадионом «Арсенал», обеспечив качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений.

сегодня, в 17:55
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любители футбола из числа абонентов Tele2 использовали 486 Гб мобильного интернета

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