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В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов
Фото Сергея Боброва.

В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов

В нем приняли участие более 100 двойняшек и тройняшек.

29 июля у посетителей Центрального парка двоилось в глазах, и виной тому не вернувшаяся в Тулу жара. На главной эстраде парка в восьмой раз проходил фестиваль «Две капли», призванный собрать всех близнецов, двойняшек и тройняшек на традиционном летнем празднике.

В этом году формат мероприятия слегка отличался от прошлых фестивалей: близняшки не проходили ярким парадом по улицам города. Тем не менее, скучать никому не пришлось. Для участников работали интерактивные площадки: самые маленькие украшали себя аквагримом, рисовали и раскрашивали, фотографировались с ростовыми куклами.

Для взрослых работала ярмарка и мини-планетарий. Не обошлось и без приятных сюрпризов. На сцене всем участникам вручали памятные подарки от организаторов и дипломы за участие в фестивале.

Прозвучал также и музыкальный подарок: все желающие могли подпевать знакомым с детства песням.

Вера, Надежда и Любовь Николаевы

Вера, Надежда и Любовь Николаевы на фестивале в первый раз: сестрам редко удается собраться втроем и весело провести время. Ради фестиваля двойняшек и тройняшек Надежда приехала из Москвы, Вера и Любовь выкроили немного свободного времени из плотного рабочего графика.

- Нашу маму зовут Надежда, поэтому сначала родители хотели дать нам другие имена, — призналась Вера. — Но потом решили, пусть в семье будет и любовь, и вера, и в два раза больше надежды. Надежда добавила: - Самое главное, что сегодня мы наконец собрались все вместе. Обычно, когда встречаемся после долгой разлуки, любим разговаривать. Говорим о жизни, о случившемся за время расставания, пьем чай… Но сегодня решили выбраться в парк на фестиваль близнецов.

Девушки признались, что путали их еще со школы, и, к удивлению, продолжают путать до сих пор. Хотя, по словам самих тройняшек, путают в основном Веру и Любовь: Надежда больше похожа на папу. Но в этом есть и свои плюсы!

- Однажды, еще во время студенческих дней, мы с Любой придумали план, чтобы она за меня сходила в институт и написала экзамен. Но в жизнь его так и не воплотили: стало страшно, что узнают и отчислят. Пришлось Любе мне из коридора помогать…

Семья Юдиных

А вот двойняшкам Диме и Андрею Юдиным до студенческих проделок еще далеко: ребятам всего семь лет, и они только что окончили первый класс. На фестивале с мамой Юлией и папой Александром они уже в пятый раз, и останавливаться на достигнутом не собираются.

- Мы уже знаем, чего от фестиваля ожидать, — заявила Юлия. — Тут обычно весело, много конкурсов, подарков, похожих друг на друга людей. А вот ребята наши больше всего ждут аттракционов после праздника! Мальчишки любят хорошо отдыхать, ведь они хорошо работают: играют в футбол, учатся играть на баяне и аккордеоне, в этом году даже закончили учебный год на все пятерки! Но ходить в школу ребятам тяжеловато: им не нравится, что каждый нужно рано вставать…

Ксения и София Симаковы

А у Ксении и Софии Симаковых со школой связано другое переживание: за восемь лет учебы учителя и одноклассники так и не научились их различать! Но это дает сестрам возможность слегка хитрить и шутить над теми, кто их путает.

- На этом фестивале мы чувствуем себя особенными: ради нас делают такой большой праздник! Мы всегда участвуем в творческих конкурсах, ведь любим заниматься пением и рисованием. «Две капли» дают нам прочувствовать все плюсы жизни близняшек. Но, конечно, есть и минусы: часто путают, еще всегда у всех вопросы к одинаковым образам.

Чтобы найти компромисс в одежде, сестры решили надеть платья одного фасона, но разных цветов. Получилось стильно, ничего не скажешь!

Анастасия и Кристина Зверевы

Почти такой же тактики решили придерживаться Настя и Кристина Зверевы. Из-за разных причесок сестры кажутся не очень похожими, но признаются, что у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд:

- Мы заканчиваем друг за друга предложения, думаем об одном и том же, об одном и том же говорим. Раньше такой близости мы стеснялись, старались как можно больше различаться. Про нас говорили: «Зверевы идут в комплекте». То есть, если ошиблась одна Зверева, ошиблась и вторая, и так далее…Но сейчас мы, наоборот, хотим быть похожими друг на друга.

Помимо внешнего сходства, девушки гордятся сходством голосов. Так они разыгрывают ничего не подозревающих друзей и надеются, что в скором времени все научатся их различать.

В ежегодном празднике приняли участие почти 60 пар близнецов из разных городов Тульской области, а также из других регионов. Всего же фестиваль собрал более 100 двойняшек и тройняшек.

Галерея
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 1
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 2
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 3
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 4
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 5
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 6
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 7
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 8
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 9
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 10
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 11
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 12
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 13
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 14
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 15
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 16
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 17
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 18
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 19
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 20
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 21
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 22
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 23
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 24
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 25
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 26
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 27
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 28
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 29
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 30
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 31
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 32
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 33
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 34
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 35
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 36
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 37
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 38
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 39
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 40
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 41
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 42
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 43
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 44
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 45
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 46
В Центральном парке Тулы прошел фестиваль близнецов, Фото: 47
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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 18:53 +6
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