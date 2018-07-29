«Арсенал» — «Динамо»: Текстовая трансляция матча

Фото ПФК "Арсенал"

Большой футбол возвращается в Тулу! 29 июля наш «Арсенал» открывает сезон РФПЛ 2018−2019 матчем с московским «Динамо». Текстовая трансляция матча от Myslo!

30' Отличный момент! Шунин выронил мяч в своей штрафной, Чаушич бил уже по пустому створу метров с восьми-девяти. Увы, не попал - мяч полетел выше ворот...

27' А у нас есть статистика по владению мячом. 70% на 30% в пользу «Арсенала». Учитывая, что «Динамо» выступает вдесятером, эти проценты вряд ли сильно изменятся.

26' В матче небольшой технический перерыв на водопой. Все-таки очень жарко сегодня в Туле, даже несмотря на достаточно сильный ветер.

24' Ткачёв со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Антон Шунин пошёл на выход, а Горан Чаушич попытался пробить головой. В итоге мяч «не достался никому»: ушел за лицевую.

21' В принципе, что тут может не устраивает, когда «Динамо» выдает атаку за атакой. Например, сейчас Панченко обыграл Берхамова, побежал к воротам, но с острого угла не попал в ворот «Арсенала».

21' Странно, что тренер «Динамо» решил не делать никаких замен после удаления Теттеха. Видимо, устраивает Дмитрия Хохлова игра его команды.

20' Только мы «поругали» «Арсенал» за неуверенные атаки, и сразу наши начали что-то придумывать. Как будто слышат!)

19' Чаушич пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч полетел чуть в сторону от ворот. Эх.

18' В неплохой позиции сейчас был Кангва, ускорившись на подступах к штрафной «Динамо», но упал на газон после борьбы с мощным Соу. Арбитр сразу показал, что на пенальти здесь рассчитывать не стоит.

16' У «Арсенала» в атаках пока не все получается. Команда стремится выходить к штрафной соперников через фланги, но пока не клеится.

14' Несмотря на то, что «Динамо» играет в меньшинстве, гости все равно идут вперед. В последние две минуты мы наблюдали сразу две атаки москвичей, в центре которых выступал Самба Соу. Михаил Левашов мяч в обоих случаях забрал в руки.

12' Трибуны не молчат ни минуты! Поддержка для обеих команд колоссальная. Как же приятно видеть практически аншлаг на родном стадионе!

9' И практически сразу же сам Чаушич, уже в другом эпизоде, получает «горчичник». Судья расчехлил карточки, сейчас посыпятся как из рога изобилия.

7' Чаушич поборолся с Теттехом за мяч, в результате чего Теттех оказался на газоне. И уже лежа на траве, сильно стукнул ногами Чаушича прямо… кхм… в пах. Пренеприятно и агрессивно. Прямая красная от арбитра! Все за дело, поведение совершенно неспортивное.

7' УДАЛЕНИЕ у «Динамо»!

5' Луценко попытался пробить с линии штрафной. В этом эпизоде Михаил Левашов сыграл надежно.

4' Ух, Левашов сейчас перемудрил! Выбивая мяч, попал точно в ногу Черных. К счастью, мяч полетел за лицевую, а не в створ. А то видели мы уже такое, например, в финале Лиги Чемпионов…

3' Нападение «Арсенала» сейчас возглавляет шустрый Эванс Кангва. И он с самого начала матча пошел вперед. Правда, в важный момент у него поехала нога, и в итоге мяч перехватил Шуньич. Но начало положено!

2' Болельщиков на стадионе сегодня огромное количество — отличный старт сезона! Но, надо отметить, и москвичей сегодня немало приехало: время матча удобное, Тула совсем недалеко — грех не поболеть за любимый клуб.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Стартовые составы и скамейки запасных «Арсенала» и «Динамо»:

0' Отметим, что накануне молодежка «Арсенала» отлично стартовала в своем первенстве, обыграв сверстников из «Динамо» со счетом 1:0. Подают пример основе!

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, москвичи будут в белом.

0' Антураж предстоящей игры — в фоторепортаже ПФК «Арсенал»:

0' Напомним, по итогам сезона-2017/18 «Арсенал» и «Динамо» оказались соседями по турнирной таблице. Туляки на седьмой строчке, москвичи — на восьмой. В минувшем сезоне соперники обменялись домашними победами. Оружейники добыли три очка благодаря голу Максима Беляева в начале встречи — 1:0. В матче второго круга канониры открыли счет вскоре после перерыва (Артем Дзюба), однако хозяева сумели переломить ход игры — в итоге 2:1 в пользу динамовцев. Посмотрим, как сложится игра у обеих команд в этом сезоне.

0' Коротко пробежимся по межсезонным перипетиям. У «Арсенала» сменился главный тренер — вместо «кризисного» Божовича у руля теперь авторитетный специалист Олег Кононов. В игровом составе потерь пока больше, чем приобретений, но трансферное окно все еще открыто — пока рано ставить точку в этом вопросе. Среди новобранцев красно-желтых — опытный голкипер Артур Нигматуллин и действующий полузащитник сборной Болгарии Георгий Костадинов.

0' Эффектный ролик к началу нового сезона от «Арсенал ТВ»:

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Наконец мы снова с вами — пробежали-пролетели два с половиной месяца, в которые вся Россия приняла участие в шикарном футбольном празднике — Чемпионате мира-2018. Сегодня наш «Арсенал» открывает свой четвертый сезон в Премьер-лиге. Ровно в 16.30 прозвучит стартовый свисток на матч «Арсенал» — «Динамо». Ждем игру, ждем победы любимой красно-желтой команды!