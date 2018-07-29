новости
новости
Регистрация
«Арсенал» — «Динамо»: Текстовая трансляция матча
Фото ПФК "Арсенал"

«Арсенал» — «Динамо»: Текстовая трансляция матча

Большой футбол возвращается в Тулу! 29 июля наш «Арсенал» открывает сезон РФПЛ 2018−2019 матчем с московским «Динамо». Текстовая трансляция матча от Myslo!

30' Отличный момент! Шунин выронил мяч в своей штрафной, Чаушич бил уже по пустому створу метров с восьми-девяти. Увы, не попал - мяч полетел выше ворот... 

27' А у нас есть статистика по владению мячом. 70% на 30% в пользу «Арсенала». Учитывая, что «Динамо» выступает вдесятером, эти проценты вряд ли сильно изменятся.

26' В матче небольшой технический перерыв на водопой. Все-таки очень жарко сегодня в Туле, даже несмотря на достаточно сильный ветер.

24' Ткачёв со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Антон Шунин пошёл на выход, а Горан Чаушич попытался пробить головой. В итоге мяч «не достался никому»: ушел за лицевую.

21' В принципе, что тут может не устраивает, когда «Динамо» выдает атаку за атакой. Например, сейчас Панченко обыграл Берхамова, побежал к воротам, но с острого угла не попал в ворот «Арсенала».

21' Странно, что тренер «Динамо» решил не делать никаких замен после удаления Теттеха. Видимо, устраивает Дмитрия Хохлова игра его команды.

20' Только мы «поругали» «Арсенал» за неуверенные атаки, и сразу наши начали что-то придумывать. Как будто слышат!)

19' Чаушич пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч полетел чуть в сторону от ворот. Эх.

18' В неплохой позиции сейчас был Кангва, ускорившись на подступах к штрафной «Динамо», но упал на газон после борьбы с мощным Соу. Арбитр сразу показал, что на пенальти здесь рассчитывать не стоит.

16' У «Арсенала» в атаках пока не все получается. Команда стремится выходить к штрафной соперников через фланги, но пока не клеится.

14' Несмотря на то, что «Динамо» играет в меньшинстве, гости все равно идут вперед. В последние две минуты мы наблюдали сразу две атаки москвичей, в центре которых выступал Самба Соу. Михаил Левашов мяч в обоих случаях забрал в руки.

12' Трибуны не молчат ни минуты! Поддержка для обеих команд колоссальная. Как же приятно видеть практически аншлаг на родном стадионе!

9' И практически сразу же сам Чаушич, уже в другом эпизоде, получает «горчичник». Судья расчехлил карточки, сейчас посыпятся как из рога изобилия.

7' Чаушич поборолся с Теттехом за мяч, в результате чего Теттех оказался на газоне. И уже лежа на траве, сильно стукнул ногами Чаушича прямо… кхм… в пах. Пренеприятно и агрессивно. Прямая красная от арбитра! Все за дело, поведение совершенно неспортивное.

7' УДАЛЕНИЕ у «Динамо»!

5' Луценко попытался пробить с линии штрафной. В этом эпизоде Михаил Левашов сыграл надежно.

4' Ух, Левашов сейчас перемудрил! Выбивая мяч, попал точно в ногу Черных. К счастью, мяч полетел за лицевую, а не в створ. А то видели мы уже такое, например, в финале Лиги Чемпионов…

3' Нападение «Арсенала» сейчас возглавляет шустрый Эванс Кангва. И он с самого начала матча пошел вперед. Правда, в важный момент у него поехала нога, и в итоге мяч перехватил Шуньич. Но начало положено!

2' Болельщиков на стадионе сегодня огромное количество — отличный старт сезона! Но, надо отметить, и москвичей сегодня немало приехало: время матча удобное, Тула совсем недалеко — грех не поболеть за любимый клуб.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Стартовые составы и скамейки запасных «Арсенала» и «Динамо»:

0' Отметим, что накануне молодежка «Арсенала» отлично стартовала в своем первенстве, обыграв сверстников из «Динамо» со счетом 1:0. Подают пример основе!

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, москвичи будут в белом.

0' Антураж предстоящей игры — в фоторепортаже ПФК «Арсенал»:

Галерея
Арсенал - Динамо: Текстовая трансляция матча 29.07.2018, Фото: 1
Арсенал - Динамо: Текстовая трансляция матча 29.07.2018, Фото: 2
Арсенал - Динамо: Текстовая трансляция матча 29.07.2018, Фото: 3
Арсенал - Динамо: Текстовая трансляция матча 29.07.2018, Фото: 4
Арсенал - Динамо: Текстовая трансляция матча 29.07.2018, Фото: 5
Арсенал - Динамо: Текстовая трансляция матча 29.07.2018, Фото: 6
Арсенал - Динамо: Текстовая трансляция матча 29.07.2018, Фото: 7
Арсенал - Динамо: Текстовая трансляция матча 29.07.2018, Фото: 8
Арсенал - Динамо: Текстовая трансляция матча 29.07.2018, Фото: 9

0' Напомним, по итогам сезона-2017/18 «Арсенал» и «Динамо» оказались соседями по турнирной таблице. Туляки на седьмой строчке, москвичи — на восьмой. В минувшем сезоне соперники обменялись домашними победами. Оружейники добыли три очка благодаря голу Максима Беляева в начале встречи — 1:0. В матче второго круга канониры открыли счет вскоре после перерыва (Артем Дзюба), однако хозяева сумели переломить ход игры — в итоге 2:1 в пользу динамовцев. Посмотрим, как сложится игра у обеих команд в этом сезоне.

0' Коротко пробежимся по межсезонным перипетиям. У «Арсенала» сменился главный тренер — вместо «кризисного» Божовича у руля теперь авторитетный специалист Олег Кононов. В игровом составе потерь пока больше, чем приобретений, но трансферное окно все еще открыто — пока рано ставить точку в этом вопросе. Среди новобранцев красно-желтых — опытный голкипер Артур Нигматуллин и действующий полузащитник сборной Болгарии Георгий Костадинов.

0' Эффектный ролик к началу нового сезона от «Арсенал ТВ»:

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Наконец мы снова с вами — пробежали-пролетели два с половиной месяца, в которые вся Россия приняла участие в шикарном футбольном празднике — Чемпионате мира-2018. Сегодня наш «Арсенал» открывает свой четвертый сезон в Премьер-лиге. Ровно в 16.30 прозвучит стартовый свисток на матч «Арсенал» — «Динамо». Ждем игру, ждем победы любимой красно-желтой команды!

Сюжет: Арсенал
Матч «Арсенал – Динамо» рассудит Станислав Васильев из Ижевска
Спорт
Матч «Арсенал – Динамо» рассудит Станислав Васильев из Ижевска
вчера, в 22:32, 13 1431 3
Молодёжка «Арсенала» обыграла «Динамо» со счётом 1:0
Спорт
Молодёжка «Арсенала» обыграла «Динамо» со счётом 1:0
вчера, в 16:05, 6 1509 4
Тульский «Арсенал» подписал трех игроков
Спорт
Тульский «Арсенал» подписал трех игроков
27 июля, в 21:54, 17 2538 1
Болельщики – «Арсеналу»: «Ждем от вас побед, не подведите нас!»
Спорт
Болельщики – «Арсеналу»: «Ждем от вас побед, не подведите нас!»
26 июля, в 12:55, 19 5598 4
Все новости сюжета
сегодня, в 16:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
футбол
Люди
Олег Кононов
Место
ТулаМоскваЦентральный стадионЦентральный стадион Арсенал
Прочее
АрсеналДинамо

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Тульскую область надвигается гроза
На Тульскую область надвигается гроза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.