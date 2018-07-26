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Названо самое вкусное сливочное масло в России

Названо самое вкусное сливочное масло в России

Роскачество протестировало сливочное масло 10 региональных торговых марок.

Товары изготовлены в Вологодской, Московской, Тульской и Ярославской областях, Краснодарском крае, а также в Удмуртии и Кабардино-Балкарской Республике.
 

Специалисты исследовали продукцию по 68 параметрам качества и безопасности. Сливочное масло проверили на наличие кишечной палочки, сальмонеллы, токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и микотоксинов.

Все испытанные марки масла признаны полностью безопасными. Бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка и других патогенных микроорганизмов не обнаружено.

Фактов фальсификата также не выявили. Региональные производители не обманывают покупателей в части состава масла: молоко и сливки не заменяются растительными жирами, продукция расфасовывается с точностью до грамма.

Самое дорогое масло среди 10 исследованных товаров — «Углече поле» (143 руб. за 100 г, Ярославская область) — получило в общем зачете 4,56 балла. Самое дешевое — «Бежин луг» (78,5 руб. за 100 г, Тульская область) — 2 балла. Оценка была снижена за недостоверную маркировку по массовой доле жира.

Вместе с тем масло «Бежин луг» наряду с маслом «Коровка из Кореновки» — самое вкусное из десятки, исследованной в 2018 году.

Подробнее об исследовании можно прочитать на сайте Роскачества.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:50 +4
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