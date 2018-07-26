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Как тулякам задать вопрос онлайн врачу-урологу

Как тулякам задать вопрос онлайн врачу-урологу

Рассказываем подробнее.

В Тульской области реализуется межведомственный проект «Мужское здоровье». Его основные задачи — увеличение продолжительности жизни мужчин, снижение смертности мужчин трудоспособного возраста от хронических неинфекционных заболеваний.

Проектом, в частности, предусмотрена возможность задать вопрос врачу-урологу ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» и получить ответ в течение 24 часов на сайте учреждения.

Пять простых шагов, как задать вопрос врачу-урологу и получить ответ:

  1. Зайти на сайт ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».
  2. На главной странице сайта пройти по ссылке «Мужское здоровье».
  3. Далее пройти по ссылке «Задать вопрос», заполнить поля (имя и вопрос) и нажать кнопку «Отправить».
  4. Вы увидите свой вопрос и ответ специалиста на сайте ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» в рубрике «Мужское здоровье» в течение 24 часов.
  5. Для того, чтобы ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами специалисту-урологу, следует пройти по ссылке рубрики «Мужское здоровье» — «Вопросы и ответы».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:55 0
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