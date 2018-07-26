Как тулякам задать вопрос онлайн врачу-урологу

В Тульской области реализуется межведомственный проект «Мужское здоровье». Его основные задачи — увеличение продолжительности жизни мужчин, снижение смертности мужчин трудоспособного возраста от хронических неинфекционных заболеваний.

Проектом, в частности, предусмотрена возможность задать вопрос врачу-урологу ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» и получить ответ в течение 24 часов на сайте учреждения.

Пять простых шагов, как задать вопрос врачу-урологу и получить ответ: