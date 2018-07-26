Как тулякам задать вопрос онлайн врачу-урологу
Рассказываем подробнее.
В Тульской области реализуется межведомственный проект «Мужское здоровье». Его основные задачи — увеличение продолжительности жизни мужчин, снижение смертности мужчин трудоспособного возраста от хронических неинфекционных заболеваний.
Проектом, в частности, предусмотрена возможность задать вопрос врачу-урологу ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» и получить ответ в течение 24 часов на сайте учреждения.
Пять простых шагов, как задать вопрос врачу-урологу и получить ответ:
- Зайти на сайт ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».
- На главной странице сайта пройти по ссылке «Мужское здоровье».
- Далее пройти по ссылке «Задать вопрос», заполнить поля (имя и вопрос) и нажать кнопку «Отправить».
- Вы увидите свой вопрос и ответ специалиста на сайте ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» в рубрике «Мужское здоровье» в течение 24 часов.
- Для того, чтобы ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами специалисту-урологу, следует пройти по ссылке рубрики «Мужское здоровье» — «Вопросы и ответы».
Другие статьи по темам
Место
Прочее