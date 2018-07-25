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Туляки завоевали золото на чемпионате мира по авиамодельному спорту

Туляки завоевали золото на чемпионате мира по авиамодельному спорту

Подобный результат был достигнут 30 лет назад.

С 12 по 21 июля во Франции прошел чемпионат мира по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей. В соревнованиях принимали участие спортсмены из России, Италии, Словакии, Китая, США, Украины, Франции, Японии, Польши, Испании, Бразилии, Германии, Новой Зеландии, Великобритании, Швеции, Норвегии, Бельгии и многих других.

В состав российской сборной вошли представители Тульской области: мастера спорта международного класса в классе «воздушный бой» — Юрий Моисеев, Александр Шалаев и Андрей Беляев; в классе пилотажных моделей — заслуженный тренер Евгений Яковлев.

В классе кордовых гоночных моделей F2C председатель федерации авиамодельного спорта Тульской области Юрий Моисеев завоевал золото чемпионата.

В личном зачете команда РФ в классе F2C завоевала весь призовой пьедестал чемпионата мира 2018. Подобный результат был достигнут 30 лет назад, в 1988 году.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +4
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Место
Франция

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