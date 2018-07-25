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Какие купюры в Тульской области чаще всего подделывают
Фото imenno.ru.

Какие купюры в Тульской области чаще всего подделывают

Банк России по ЦФО опубликовал данные за II квартал 2018 года.

В банках Тульской области во II квартале этого года обнаружено 136 подделок денежных знаков Банка России. Специалисты отмечают, что по сравнению с I кварталом их количество сократилось на 10 единиц.

Как и прежде фальшивомонетчики чаще всего предпочитают подделывать пятитысячные банкноты (во II квартале их выявлено 92). На втором месте подделки номиналом одна тысяча рублей (37 банкнот), замыкают тройку «лидеров» пятисотрублевые денежные знаки (6 банкнот).

Также среди подделок выявлена одна 100-долларовая банкнота США.

Подробная информация о признаках подлинности денежных знаков размещена на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты». Также можно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России». Сервис распознает банкноту, определяет ее номинал и год образца. С помощью приложения можно увидеть, где именно расположены ее защитные признаки и как они должны выглядеть.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:10 +1
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