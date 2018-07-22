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Туляки из затопленного ливнем дома: «Мы намерены судиться с управляющей компанией»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки из затопленного ливнем дома: «Мы намерены судиться с управляющей компанией»

Потоп, случившийся в субботу в 4-м подъезде дома №10 на ул. Галкина, – третий за неделю.

Днем 21 июля в 4-м подъезде дома №10 на ул. Галкина случился потоп, который пролил дом до первого этажа и затопил квартиры на 9-м этаже.

Начался он около часа дня во время очередного ливня. До приезда аварийной службы жители самостоятельно пытались справиться с проблемой. Но работу затормозило отсутствие ключа от выхода на крышу. Он был у старшей по дому, а та не отвечала на звонки. 

Когда поняли, что ждать дальше нельзя, набрали телефон службы спасения. В итоге приехала аварийная управляющей компании и срезала железную дверь. К этому моменту воды на крыше было уже по колено.

– Мы ведрами вычерпывали воду, пытаясь хоть как-то это остановить. По подъезду уже потоками лилась вода! Из квартиры №142 бурлила из-под двери. Хозяев на тот момент дома не было, мы им позвонили, но они еще не приехали, – говорит Наталия Цуканова, жительница квартиры № 144.

Параллельно жилищники искали место засора ливневой системы, простукивали трубу. Когда же нашли, то прочистить ее оказалось возможным, только разрезав кусок.

Причина оказалась в жестяной банке от монтажной пены. 

– В прошлом году нам делали ремонт крыши и, видимо, рабочие бросили пустую банку. Возможно, сразу в трубу, или, может быть, она сама в нее попала. На ней не было никакой сетки, которая бы предупреждала попадание мусора в ливневку. Сейчас мы сами уже сделали ее из проволоки, чтобы больше такого не случилось, – рассказывает Наталия.

Но кроме отсутствия сетки на ливневке много вопросов вызывают и колодцы для вывода электрических кабелей, антенн и прочего.

Они ничем сверху не прикрыты, а под этой конструкцией стоит просто широкий поддон, который, видимо, должен защищать весь подъезд от дождевых вод.

Но если дождь сильный, то такая простая конструкция не поможет. В этот раз вода из поддона стекала через край, а рядом в плитах дыры, по которым потоки и устремились прямо в подъезд.

– Это уже третий потоп за неделю. Два других были слабее, но тогда управляющая компания не смогла найти место засора ливневки, – добавляет Наталия.

Ее соседи из квартиры №142 намерены судиться, она куплена в ипотеку зимой. Ремонт еще сделать не успели, но новую мебель купили. Теперь она испорчена водой.

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Ливневые дожди в Туле, Фото: 1
Ливневые дожди в Туле, Фото: 2
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:29 0
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