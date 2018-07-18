На решение проблем с водоснабжением в Тульской области выделят дополнительные средства

За июнь губернатору Алексею Дюмину поступило почти 300 обращений от жителей по поводу качества водоснабжения.

Вопрос обеспечения водоснабжением в Тульской области обсуждался сегодня на рабочем совещании губернатора Алексея Дюмина.

Глава региона подчеркнул, что регулярно рассматривает жалобы граждан на некачественное водоснабжение , и наиболее остро вопрос с перебоями воды встал в июне этого года.

Только за один месяц губернатору поступило почти 300 обращений по поводу качества водоснабжения.

Из них 87 из Тулы. Наиболее проблемные территории здесь – микрорайон Скуратовский и Косая гора, есть жалобы и из поселка Барсуки. Люди пишут, что перебои с подачей воды у них случаются с мая, при этом службы водоканала никаких пояснений не дают и отказываются фиксировать заявки.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов пояснил, что в п. Барсуки выполнялись работы по замене двух задвижек на системе водоснабжения по ул. Волкова. Основная задача на сегодня – совместно с министерством строительства и ЖКХ заключить концессионное соглашение, которое позволит решить все проблемы с заменой сетей на территории бывшего Ленинского района.

Перебои с подачей холодного водоснабжения в микрорайоне Скуратовский поселка Южный были связаны с остановкой водозабора для проведения профилактических работ. Тулагорводоконал провел ремонтно-восстановительные работы на объектах, осуществляющих водоснабжение поселка Косая Гора. Кроме того, Евгений Авилов сообщил, что в настоящее время ведутся плановые отключения воды в округах города, это связано с профилактическим ремонтом сетей.

«Давайте не рассчитывать только на концессию. Люди хотят иметь воду сегодня, поэтому прошу точечно отрабатывать каждое обращение», - сказал Алексей Дюмин главе администрации Тулы.

Губернатор также поручил своему заместителю Сергею Егорову ускорить выработку моделей концессионных соглашений.

Также среди «лидеров» по количеству жалоб на проблемы с водоснабжением оказался Киреевский район.

Наибольшее число писем поступило из города Болохово. Глава региона напомнил, что на прошлой неделе лично разбирался с этой проблемой на месте, все поручения были даны. Подобные обращения в массовом порядке поступали из города Липки и поселка Приупского.

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов доложил, что ресурсоснабжающая организация вела плановые ремонтные работы на системе водоснабжения и водоотведения г. Липки. В связи с этим по средам отключалось водоснабжение.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко рекомендовала Игорю Цховребову заранее информировать людей о плановых отключениях воды.

Говоря о ситуации в поселке Приупском, глава администрации Киреевского района пояснил, что в населенном пункте проведены работы по обустройству новой артезианской скважины. Выполнен монтаж системы очистки воды, производятся пуско-наладочные работы, ведется отбор проб воды на анализ.

Также на совещании была рассмотрена ситуация в Донском. Алексей Дюмин подчеркнул, что было приложено немало усилий, чтобы решить вопросы водоснабжения в микрорайоне Северо-Задонск. При поддержке правительства половина водопроводных сетей из частной собственности передана в муниципалитет. Городу оказана финансовая помощь на реконструкцию коммуникаций в Северо-Задонске, однако жалобы из других микрорайонов Донского продолжают поступать. В частности, жители дома №34 по улице Пионерской в Центральном микрорайоне просят подать воду в дома, так как сейчас ее приходится набирать в бочке и носить ведрами.

Глава администрации Донского Руслан Бутов сообщил, что причиной понижению давления в системе холодного водоснабжения приводит большой разбор воды в связи с началом поливочного сезона.

В настоящее время решается проблема по микрорайону Новоугольный, ведется строительство нового водозабора. По микрорайону Центральный зафиксированы порывы на сетях водоснабжения, которые устраняются ресурсоснабжающими организациями, обеспечен своевременный подвоз воды для жителей.

Алексей Дюмин рекомендовал Руслану Бутову совместно с министерством строительства и ЖКХ сформировать перечень мероприятий по решению проблем водоснабжения Центрального микрорайона города Донского. При этом важно, чтобы в бюджете муниципалитета были предусмотрены средства на софинансирование этих мероприятий.

Из Богородицкого района за июнь поступило более 20 обращений. Жители микрорайона Жданковского, улицы Карла Маркса жалуются на низкое давление воды. Кроме того, о проблемах с водоснабжением ранее сообщали жители хутора Шахтерского.

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин сообщил, что из резервного фонда правительства Тульской области на замену участка магистрали в городе Богородицке выделено 2 млн рублей, что поможет стабильно войти в отопительный сезон. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по улучшению водоснабжения хутора Шахтерского.

«Необходимо в кратчайшие сроки заменить сети, на которые выделены средства из резервного фонда правительства, и с учетом финансовых возможностей планировать дальнейшую работу», - подчеркнул Губернатор.

По словам Алексея Дюмина, непростая ситуация с водоснабжением и в Узловском районе. Поступили обращения из нескольких населенных пунктов: поселков Дубовка и Партизан, а также микрорайона Красная Узловая в самом районном центре. Люди пишут о постоянных отключениях воды, после которых ее приходится долгое время сливать.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов сообщил, что сети холодного водоснабжения микрорайона Красная Узловая, п. Дубовка и п. Партизан с 2006 года находились в конкурсном управлении. Работы по капитальному ремонту не производились, износ сетей увеличился. Сети изъяты из конкурсной массы, это позволит муниципалитету вкладывать средства в инфраструктуру и прорабатывать варианты концессионного соглашения.

Была рассмотрена и ситуация, сложившаяся в деревне Ясная Поляна Щекинского района. При участии правительства в 2016 году там был заменен водопровод центральной улицы, но проблему всей деревни это не решило. Люди жалуются, что в их дома поступает не питьевая, а техническая вода. Наружные сети постоянно рвутся, вода затапливает огороды и подвалы.

Глава администрации Щекинского района Олег Федосов доложил, что в 2016 году было заменено около 1 км сетей, в 2017 году эта работа продолжилась – за счет средств муниципалитета заменен участок протяженностью 25 метров. В нынешнем году будет заменен аварийный участок 50 метров. Для полного решения вопроса требуется заменить еще 660 метров, работы запланированы на 2019 год.

Улучшение качества воды возможно только после строительства станции обезжелезивания в д. Ясная Поляна.

Губернатор поручил Олегу Федосову отремонтировать дороги, ведущие к музею-усадьбе Л.Н. Толстого и Яснополянской больнице.

Подводя итоги, Алексей Дюмин поручил Элеоноре Шевченко систематизировать предложения глав по решению все обозначенных вопросов и совместно с ними разработать комплекс мер по улучшению качества водоснабжения.

«Нужно уходить от латания дыр и начинать комплексно решать накопившиеся проблемы. Минфину Тульской области поручаю увеличить объем бюджетных ассигнований на программу модернизации объектов ЖКХ с учетом потребностей, обозначенных министерством строительства и ЖКХ региона», - сказал глава региона.