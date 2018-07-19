Где в Туле 20 июля отключат свет

20 июля с 9.00 до 13.00 будет прекращена подача электроэнергии на:

ул. Бакунина, 11;

ул. Степанова, 34, 34-а;

ул. Декабристов, 6, 8, 10, 14, 12;

ул. Марата, 35.

С 9.00 до 16.00 без света останутся дома по следующим адресам: