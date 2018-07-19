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Где в Туле 20 июля отключат свет

Где в Туле 20 июля отключат свет

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

20 июля с 9.00 до 13.00 будет прекращена подача электроэнергии на:

  • ул. Бакунина, 11;
  • ул. Степанова, 34, 34-а;
  • ул. Декабристов, 6, 8, 10, 14, 12;
  • ул. Марата, 35.

С 9.00 до 16.00 без света останутся дома по следующим адресам:

  • ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-14 (чётн.);
  • ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.);
  • ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.);
  • ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.);
  • ул. Курковая, 5;
  • ул. Дрейера, 48-50 (чётн.);
  • ул. Б. Гончары, 92-122; 
  • ул. Пузакова, 131-145 (чётн.);
  • пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.) ;
  • п. Северный: ул. Матросова, 2-30;
  • ул. Челюскинцев, 2-11;
  • ул. Лазо, 20;
  • п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8;
  • ул. Дронова, 6-18.
вчера, в 23:03 0
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